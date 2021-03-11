5 березня відбулася прем'єра 11 сезону проєкту "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако вирішив змінити правила шоу та залишив усіх дівчат. Вони будуть жити у двох різних будинках. Як "Холостяк" поділив учасниць – читайте далі.

Під час першої вечірки Михайло не зміг відпустити додому жодну дівчину. Він прагне ближче познайомитися з кожною та не помилитися з першим враженням. "Холостяк" поділив учасниць і вони житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.

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2 будинки на "Холостяку"

Після довгоочікуваного знайомства з Михайлом дівчата відправлялися в зал, де мали сісти на диван однієї з категорій: "чесна", "розумна", "красива" або "авантюрна". Деякі з учасниць 11 сезону отримували троянду та відправлялися в будинок, навіть не дійшовши до залу.

Також Заливако вручав троянди під час індивідуального спілкування. Дівчата не поверталися на вечірку, а одразу їхали в будинок. Учасниці, які перебували на вечірці були впевнені, що "Холостяк" попрощався з суперницями назавжди. Жодна з них ще не здогадується, що Михайлов вирішив дати перепустку у наступний етап усім дівчатам.

29 учасниць житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.

Цікаво Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу

Будинок біля озера:

Юлія ( контент-менеджерка, СММ-менеджерка, графічна дизайнерка) ;

; Катерина ( власниця туристичної агенції) ;

; Юля ( керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії) ;

; Вікторія ( менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week);

Дана (співачка, солістка гурту SELFY);

Уляна (засновниця студії краси, майстриня татуажу);

Єлизавета (повітряна гімнастка);

Хана (безробітна);

Олександра (стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель);

Розалі (співачка в шоу, модель);

Ксенія (персональна тренерка, тренерка групових напрямків);

Христина (стилістка, модель);

Алла (організаторка заходів);

Анна (студентка);

Джессіка ( власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу).

Будинок в лісі: