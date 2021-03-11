Холостяк 11 сезон: як Михайло Заливако поділив дівчат у 2 будинки
5 березня відбулася прем'єра 11 сезону проєкту "Холостяк". Головний герой Михайло Заливако вирішив змінити правила шоу та залишив усіх дівчат. Вони будуть жити у двох різних будинках. Як "Холостяк" поділив учасниць – читайте далі.
Джерело:СТБ
Під час першої вечірки Михайло не зміг відпустити додому жодну дівчину. Він прагне ближче познайомитися з кожною та не помилитися з першим враженням. "Холостяк" поділив учасниць і вони житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.
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2 будинки на "Холостяку"
Після довгоочікуваного знайомства з Михайлом дівчата відправлялися в зал, де мали сісти на диван однієї з категорій: "чесна", "розумна", "красива" або "авантюрна". Деякі з учасниць 11 сезону отримували троянду та відправлялися в будинок, навіть не дійшовши до залу.
Також Заливако вручав троянди під час індивідуального спілкування. Дівчата не поверталися на вечірку, а одразу їхали в будинок. Учасниці, які перебували на вечірці були впевнені, що "Холостяк" попрощався з суперницями назавжди. Жодна з них ще не здогадується, що Михайлов вирішив дати перепустку у наступний етап усім дівчатам.
29 учасниць житимуть у 2 будинках – біля озера та в лісі.
Цікаво Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу
Будинок біля озера:
- Юлія (контент-менеджерка, СММ-менеджерка, графічна дизайнерка);
- Катерина (власниця туристичної агенції);
- Юля (керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії);
- Вікторія (менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week);
- Дана (співачка, солістка гурту SELFY);
- Уляна (засновниця студії краси, майстриня татуажу);
- Єлизавета (повітряна гімнастка);
- Хана (безробітна);
- Олександра (стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель);
- Розалі (співачка в шоу, модель);
- Ксенія (персональна тренерка, тренерка групових напрямків);
- Христина (стилістка, модель);
- Алла (організаторка заходів);
- Анна (студентка);
- Джессіка (власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу).
Будинок в лісі:
- Анна (турагент);
- Олена (безробітна);
- Аня (веброзробниця, вебдизайнерка);
- Ольга (студентка);
- Юля (помічник керівника виставкової компанії);
- Лола (тимчасова безробітна);
- Надін (блогерка, власниця маркетингової компанії);
- Валентина (у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює);
- Валентина (приватна підприємиця);
- Анастасія (порноакторка);
- Ольга (художниця, модель);
- Дарія (фітнес-тренерка);
- Тетяна (дизайнерка інтер'єрів);
- Аліса (бізнес-леді).
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