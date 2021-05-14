За напруженим 11 випуском 11 сезону шоу "Холостяк", який показали 14 березня, спостерігали тисячі телеглядачів. За крок до фіналу мама Михайла Заливаки засипала дівчат каверзними запитаннями. Її перевірку на чесність пройшли не всі. Крім того, ексучасниця Юлія "Зайка" переступила через усі правила, аби все ж зізнати бізнесмену в почуттях. Сенсаційні подробиці дізнавайтеся далі на Showbiz 24.

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Знайомство Ані з мамою та друзями Михайла

Перед зустріччю з рідними "Холостяка" Аня не нервувала, адже завжди подобалася батькам своїх обранців. Проте перед відповідальним знайомством чоловік запросив її на енергійне побачення – на тайський бокс. Учасниця була в захваті, адже раніше розповідала, що мріє опанувати цей вид спорту.

Аня була сконцентрована, однак не всі прийоми вдавалися їй одразу. З допомогою Михайла в дівчини все вийшло. Він намагався бути ближче до учасниці, а вона спочатку соромилася проявляти почуття в присутності тренера. Їхнє побачення завершилося поцілунками на рингу.

Після тайського боксу вони відправилися в магазин дитячих іграшок, де на них вже чекала мама "Холостяка". Чоловік залишив їх наодинці. Аня розповіла, що мріє про трьох дітей, а Михайло подобається їй за екстримальні захоплення. Лариса Іллівна поділилася – не очікувала, що син подасться на романтичний реаліті-проєкт.

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Дорогою до ресторану мама бізнесмена поцікавилася, чи любов до екстриму – це єдине, що подобається Ані в її сині. Вона ж поспішила додати, що має потребу віддавати любов. Перед вечерею учасниця вручила Ларисі Іллівні картину, яку бісером вишила її бабуся.

Аня сяє. Я бачу, що виникли почуття до Михайла,

– зауважила мама "Холостяка".

У ресторані до них приєдналися друзі Михайла – Саша та Яна з донькою Діаною, для якої Аня та Лариса Іллівна підібрали подарунок – конструктор. Під час вечері пара зрозуміла, що дівчина – смілива, амбіційна, активна.

Однак їх збентежило те, що вона мріє про трьох дітей, але не має розуміння, як поставити їх на ноги та зберегти сім'ю. Вона не готова з головою зануритися в сім'ю та хоче залучати до виховання нащадків нянь, що кардинально різниться з поглядами Михайла. Крім того, Аня прагне відзначити весілля в замку в Римі, Франції або ж Італії. "Холостяка" такі амбіції відверто здивували.

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Знайомство Даші з батьками та другом "Холостяка"

З Дашею Михайло Заливако зустрівся у парку розваг і запропонував покататися на колесі огляду. Там він з'ясував, що дівчина ніколи не знайомилася з батьками своїх бойфрендів, тому їй було вкрай тривожно, що позначилося на їхньому спілкуванні.

Після прогулянки містом вони поїхали на роботу до бізнесмена, де він познайомив учасницю з другом дитинства та колегою Вовою. Хлопець з'ясував, що Даша готова до родини та дітей, а фундаментальна основа стосунків для неї – це довіра.

Вона цінує їхні моменти. Він є для неї важливою людиною. Хороша дівчинка, вона мені здалася щирою в плані почуттів,

– підкреслив Вова.

Згодом Михайло Заливако запросив дівчину до свого дому, де на них чекала його мама. Оскільки Лариса Іллівна пише ікони, Даша подарувала їй акварелі. На жаль, учасниця так і не змогла розслабитися, тому розмова з ненькою "Холостяка" була напруженою. Жінку відверто збентежило те, що спортсменка не має жодних захоплень, окрім роботи, закрита і не говорить про почуття до її сина.

Оскільки спілкування з мамою не склалося, Михайло Заливако познайомив Дашу з батьком і сестрою, з якими вийшов на контакт через відеозв'язок. Чоловік був в гарному гуморі та розрядив атмосферу. Він розпитав дівчину про роботу, батьків та поцікавився, як вона "потрапила в телевізор". Вона ж натомість не ставила тату "Холостяка" жодних запитань.

У Даші склалося враження, що Лариса Іллівна не підпускала її до себе, тому була розчарована. З бізнесменом вони попрощалися холодно. Тоді як мамі Михайла здалося, що син проявляє до нею більшу симпатію, ніж вона до нього.

Знайомство Розалі з мамою і другом головного героя

Перед знайомством з рідними "Холостяк" запропонував дівчині екранізувати їхню казку про Розалі – створити мультик. Разом вони намалювали головну героїню, її обранця та кілька сцен з твору, який вигадали в попередніх випусках. Все пройшло дуже легко та весело. Тоді герої відправилися на студію звукозапису, на якій раніше працювала учасниця проєкту, та разом озвучили мультфільм.

Вона сьогодні стала спокійнішою, перестала метушитися,

– поділився Михайло Заливако.

Після романтичного побачення "Холостяк" запросив Розалі додому, де вже були Лариса Іллівна та їхній спільний друг Руслан. Мамі бізнесмена дівчина подарувала сертифікат на сімейну фотосесію та орхідею. Жінка одразу зауважила, що співачка – творча особистість, тому підходить її сину.

Під час індивідуальної розмови Розалі подякувала Ларисі Іллівні за турботливого, доброго, уважного сина. Учасниця запевнила, що Михайло – її людина, тому вона мріє побудувати сім'ю саме з ним. Руслан також покликав дівчину на спілкування та з'ясував, що на проєкт вона прийшла за стосунками, а не за піаром.

Прощаючись, Розалі заявила – їй було важливо стати частиною сім'ї "Холостяка" бодай на один вечір. Натомість мама порадила сину не плутати дружбу з кохання, адже їхня історія дуже нагадує те, як розвивалися її стосунки з ексчоловіком. "Щоб не повторювати наші помилки, треба не прокліпати кохання", – порадила Лариса Іллівна.

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Повернення Юлі "Зайки"

Ексучасниця, з якою Михайло попрощався в 9 випуску, передала йому лист, запропонувавши почати їхню історію спочатку. Вона чекала на головного героя на місці першої зустрічі.

Коли Гриша сказав, що для мене є записка, я одразу подумав, що це від Юлі. Для мене це був той момент, коли я головою розумію – треба, а всередині мені говорять: "Ні, ні, не треба",

– поділився "Холостяк".

Він додав, що прощання з Юлією було дуже важким, а безліч питань залишилися нез'ясованими. Тому після церемонії троянд Михайло Заливако з'явився в розкішному комплексі, де відбулася перша вечірка. Так, дівчина спростувала чутки про ескорт, які ширилися на проєкті, та зізналася у своїх почуттях.

"Я тут для того, щоб сказати тобі дуже важливу річ. Я реально хочу бути з тобою, я тебе люблю. Просто хочу, щоб ти це знав", – зізналася Юлія "Зайка".

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"Холостяк" повірив словам дівчини. Оскільки він скучив за нею, то запросив на розмову, яка показала – їхнє розставання було болісним для обох. Тому Михайло Заливако познайомив Юлю зі своєю мамою за допомогою відеозв'язку. Під час спілкування дівчина ділилася своїми переживаннями та навіть розплакалася.

Я дуже сильно закохана у вашого сина,

– заявила Юля "Зайка".

Тоді ексучасниця запросила бізнесмена в гості. Він погодився, адже сподівався, що знайомство з її мамою допоможе з'ясувати всі непорозуміння. Так, чоловіка збентежило те, що ненька Юлі вважає, що на "Холостяку" неможливо знайти справжнє кохання. На її думку, проєкт – це можливість стати популярним.

Під час діалогу з мамою дівчини Михайло поділився – Юля одразу підкорила його не лише красою, а й гострим розумом. Він відправив її додому тільки тому, що вона не говорила про свої почуття. Мама зізналася – донька завжди заскакує в останній вагон і не вміє виражати свою любов.

"Я так не хочу. Я хочу, щоб все було вчасно. Неважливо, що буде далі, але сьогодні я їй вірю", – заявив Михайло Заливако.

Після пристрасних поцілунків наодинці, вони прогулялися вечірньою столицею. У квітковому бутіку "Холостяк" вручив Юлі троянду та запропонував повернутися на проєкт! Як і під час першого побачення, Юля захопила його відкритістю, щирістю, тому їм вдалося почати все спочатку.

У мене знову йокнуло, ось і все. Я щасливий,

– підсумував "Холостяк".

Церемонія троянд

Церемонія троянд видалася дуже напруженою. До фіналу пройшли – Аня, Розалі та Юля "Зайка", а з Дашею "Холостяк" попрощався назавжди.