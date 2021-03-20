У 3 випуску 11 сезону "Холостяка" проєкт покинули одразу всім дівчат. Одна з них - колишня порноакторка Настя, відома як Адель Асанті. Дівчина пішла за власним бажанням і тепер пояснила публіці своє рішення. Вона поскаржилася, що її більше не сприймають як звичайну людину.

У розпал вечірки з нагоди дня народження ексдружини Богдана Анни, 24-річна учасниця Настя несподівано заявила про намір залишити шоу "Холостяк". Дівчина пояснила Михайлу Заливаці, що не може жити в атмосфері брехні та лицемірства, яка панує в будинку в лісі. Той спробував втримати її, запропонувавши переїхати в дім на озері, однак колишня порноакторка вирішила піти вже, щоб потім красень не розбив їй серце.

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Виліт зірки фільмів для дорослих сколихнув мережу. Дівчину засипали запитаннями, тому вона прояснила ситуацію на особистій сторінці в інстаграмі.

Колишня порноакторка Настя про виліт з "Холостяка"

Настя опублікувала лаконічний допис, заявивши, що навіть після завершення кар'єри в порноіндустрії її не сприймають як звичайну дівчину. Вона додала, що дуже змінилася, назавжди попрощавшись з Адель Асанті, яку знав весь світ.

Я залишаюся звичайною людиною, але мене більше так не сприймають! У моєму житті відбулися великі зміни, я пізнала себе,

– написала дівчина.

Вона також побажала "Холостяку" Михайлу Заливаці знайти справжнє кохання на проєкті. Однак допис дівчини залишив більше запитань, ніж дав відповідей, тому користувачі засипали її коментарями.

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Реакція мережі на виліт Насті з "Холостяка"

На допис колишньої порноакторки відреагували сотні фоловерів. У коментарях більшість з них зізналися, що так і не зрозуміли до кінця, чому вона вирішила піти з "Холостяка". Проте шанувальники впевнені, що Настя покинула шоу гідно та була найщирішою дівчиною 11 сезону.

Це було дуже несподівано. І дуже шкода. Ви були найцікавішою дівчиною на проєкті. Але, схоже, так треба, так краще;

Настя виявилася найщирішою і найлюдянішою з них всіх. Розкішна дівчина;

Я бачила вас єдиною відкритою, щирою, справжньою переможницею;

Як шкода, ти дуже гідна дівчина;

Дуже шкода, що ти пішла. Бажаю тобі щирого взаємного кохання і щастя;

Без тебе вже якось і нецікаво дивитись "Холостяк". Справді, найчесніша на проєкті була.

Додамо, раніше експорноакторка розповіла про запоруку щасливих стосунків. Дівчина впевнена, що основа міцного союзу – це відкритість та чесність.