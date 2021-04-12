В останньому випуску "Холостяка" проєкт покинула Ліза, а також Катя. Вона прокоментувала виліт з проєкту та заявила, що Михайлові занадто багато здається. Катя додала, що це герой не її роману.

У 6 випуску романтичного шоу "Холостяк" Михайло Заливако заявив, що під час останнього спілкування з Катею, він не почув прямих відповідей на його запитання. Незважаючи на те, що сама дівчина наголосила, що мала симпатію, вона однаково покинула проєкт через холод та відсутність зацікавленості, за словами Заливаки.

Цікаво Я не була до цього готова, – Ліза з "Холостяка-11" відреагувала на виліт з проєкту

Катя про виліт з "Холостяка"

У дописі дівчина пояснила, чому вона не проявляла себе на проєкті та чому все-таки їй не вдалося знайти спільну мову з головним героєм.

Я відкриваюся людям не відразу і далеко не всім. І не знаючи чоловіка і не маючи можливість його дізнатися, не хотілося відкриватися перед ним і всією Україною завчасно. Мені в якийсь момент стало це не цікаво, я зрозуміла, що перебуваю не в тому місці та не з тією людиною,

– заявила Катерина.

Учасниця "Холостяка-11" підкреслила, що однаково залишала шанс на індивідуальне побачення, на якому змінила б свою думку. Вона додала, що йшла на шоу для того, щоб відчути казку, отримати емоції під час романтичних побачень, де б змогла розкритися чоловікові.

"Але це не той чоловік, який зміг мені його подарувати. Коли Михайло говорив мені: "Мені здається, ти маніпулюєш людьми", "Мені здається, ти граєш", "Мені здається ваша дружба не справжня". А чи не здається Вам, що йому дуже багато здається?", – наголосила Катя.

Дівчина додала, що саме з такими словами вона покинула церемонію троянд. Але згодом вона зрозуміла, що причина вильоту стосувалась її інстаграм-сторінки, а також через те, що не було почуттів та зацікавленості.

У цьому він має рацію, я не встигла його дізнатися. Чоловік, який не впевнений у своїх словах і за них не відповідає, стає нецікавим, не бачу сенсу продовжувати діалог,

– додала Катя.

Також ексучасниця написала, що кожна людина має право на думку. Вона ні про що не шкодує та не хотіла б нічого змінити. "Для мене склалося все так, як повинно було. Я отримала багато незабутніх вражень і емоцій, багато цікавих знайомств на проєкті та поза проєктом. хороший досвід на телебаченні, який мені знадобиться. Михайло – хороший хлопець, але я хочу бути поруч з чоловіком, який впевнений в собі та в мені! Це герой не мого роману", – підсумувала дівчина

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