Фінал "Холостяка-11" був емоційним та непередбачуваним. Кожна з учасниць прагнула стати обраницею Михайла, з яким будувала стосунки на проєкті протягом трьох місяців. Однак лише одній дівчині чоловік зміг відкритися та побачити з нею спільне майбутнє.

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На шоу Заливако показав, що вміє швидко приймати рішення, однак фінальний вибір йому було не просто зробити. Харківський бізнесмен мав неповторну історію з кожною з трьох фіналісток. Він зблизився з ними, однак нестримні почуття виникли лише до однієї. І нею стала Анна Богдан!

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