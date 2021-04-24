У п'ятницю, 23 квітня, вийшов в ефір 8 випуск 11 сезону шоу "Холостяк" – один з найгарячіших та найемоційніших епізодів за всю історію проєкту. Він був насичений відвертими конфліктами та безпрецедентною боротьбою за серце Михайла. Якими були зустрічі "Холостяка" з дівчатами, дізнавайтеся далі.

Варто знати Холостяк 11 сезон 8 випуск: хто з учасниць вибув з проєкту

Побачення з Дашею в пустелі

"Холостяк" запросив Дашу на побачення ще на церемонії троянд. Дівчина була впевнена, що поїде додому, тому перехвилювалася і не стримала емоцій. На спілкуванні тет-а-тет спортсменка зізналася у своїх почуттях, а Михайло своєю чергою покликав її на індивідуальну зустріч.

Він влаштував прогулянку на верблюдах пустелею. Як бізнесмен, так і Даша проявили турботу одне про одного: він прихопив головні убори, а вона – сонцезахисний крем. Їхня спілкування було легким і невимушеним.

Вона все проговорює, не соромиться, не боїться. І це класно,

– заявив Михайло.

Після прогулянки вони готували просто неба – смажили курку та власноруч робили лаваші. Даша зізналася, що готує нечасто, однак це не надто збентежило "Холостяка". Дівчина розповіла й про останні стосунки, які тривали пів року. Пара розійшлася тому, що бойфренд не робив серйозних кроків, тоді як вона готова слідувати за своїм обранцем усюди. Душевна розмова завершилася пристрасними поцілунками.

"Мені сподобалося, що сьогодні вона була іншою, розкутішою", – підсумував Михайло Заливако.

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Завдання від Григорія Решетника

Учасниці "Холостяка" отримали два завдання від ведучого проєкту Григорія Решетника. Вони мали:

виготовити, а потім продати справжні єгипетські прикраси;

сформулювати, записати на папірусі свою мудрість і вторгувати додаткові монети;

приготувати традиційний єгипетський коктейль. Фрукти вони мали придбати на базарі. Там найкраще себе проявили Джессіка, Таня і Даша, тоді як Аня та Юлія "Зайка" були пасивними.

За виручені кошти красуні придбають вбрання на церемонію троянд. Додамо, першу монету отримала Даша – "Холостяк" вручив її спортсменці ще на побаченні.

Побачення з Юлією "Зайкою" в СПА

Михайло Заливако покликав Юлію на фабрику парфумів, адже запахи для нього дуже важливі. Вони визначилися з ароматом для дівчини та підібрали свічки, ефірні олії для побачення у СПА. Воно не обійшлося без ніжних, відвертих дотиків і ще пристрасніших поцілунків у душі.

"У мене такого ніколи раніше не було, мене розривало на шматки", – поділилася Юлія "Зайка".

Під час вечері в ресторані Юлія "Зайка" вперше розповіла про попередні стосунки. Навчаючись і працюючи в Польщі, вона два роки зустрічалася і жила з хлопцем. Однак їхні цілі на майбутнє не збігалися: він хотів залишитися в Польщі, а вона – повернутися в Україну. У житті красуні траплялося й таке, що тривалі дружні стосунки переростали в романтичні, тому вона проти дружби свого обранця з колишніми.

Вона може сприймати дрібниці серйозніше, ніж вони є,

– наголосив Михайло Заливако.

Після того, як Юлія "Зайка" повернулася в будинок, у неї виник конфлікт з суперницями. Дівчата дізналися, що вона літала на відпочинок у Барселону та Афіни з малознайомими чоловіками, з якими зав'язувала стосунки в соцмережах та на конкурсах краси. Учасниці припустили, що вона працює ескортницею, однак Юля спростувала їхні підозри.

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Екстремальне побачення з Розалі

Оскільки учасниця мріяла про екстримальне індивідуальне побачення, "Холостяк" запросив її на парасейлінг – політ з парашутом за човном. До слова, чоловік здивувався, що Розалі бракує адреналіну, адже вона завжди здавалася йому дуже спокійною.

Після парасейлінгу вони каталися по Червоному морю. Дівчина ніяк не могла налаштуватися на серйозну ромову, тому так і не поставила Михайлу запитання, які її насправді турбували. Їхнє побачення було коротким і завершилося несподівано.

Нічне побачення з Анею

Після того, як дівчина стала очевидицею поцілунку Джессіки з Михайлом, він покликав її на ромову. "Холостяк" пояснив, що не хотів образити Анну, та вибачився перед нею. Щирі зізнання чоловіка розчулили учасницю.

Коли конфлікт було вичерпано, вони відправилися в ресторан. Там Анна поділилася, що не вміє стримувати емоції, тому так бурхливо відреагувала на поцілунки на її очах. У своїх почуттях турагента так і не зізналася, однак заявила, що хоче познайомити Михайла зі своєю сім'єю. Вечеря не обійшлася без солодких поцілунків.

"Холостяк" так не хотів відпускати Анну, що вирішив втекти з нею від камер. Наодинці їхні поцілунки та обійми стали все гарячішими.

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Зустріч учасниць з Григорієм Решетником

Після поїздки на базар дівчата взялися за виконання завдання від ведучого – приготування коктейлів, яке не обійшлося без обговорення останніх побачень. Більшість учасниць засудили Розалі за те, що вона так просто відпустила Михайла на зустріч з Анею.

Натомість Джессіка накинулася на Юлію "Зайку", звинувативши її в продажності, легковажності та беземоційності. На її думку, конкурентка не гідна "Холостяка", адже не закохана в нього, а на проєкт пішла для того, щоб підвищити свою популярність. Крім того, Джессіку не полишає думка, що Юля пов'язана з ескортом.

Торги з "Холостяком"

Людиною, якій учасниці мали продати свої коктейлі, прикраси та мудрості, виявився Михайло. Саме він розподіляв монети між претендентками на своє серце:

найсмачнішим він назвав десерт Даші, віддавши їй 8 монет, далі Тані – 7 монет, Юлі – 6 монет, Ані – 5 монет, Розалі та Джессіки – 4 монети;

найвлучнішими "Холостяк" вважає мудрості Ані й Тані, винагородивши їх 9 монетами. Високо Міша оцінив вислів Джессіки – на 8 монет, а от мудрість Даші зворушила його найменше – лише на 3 монети;

найрозкішнішим бізнесмен назвав кольє Розалі, якій дісталося найбільше монет, далі прикраси Джессіки – 5 монет, Анни – 4 монети, найменше грошей дісталося Тані, Даші та Юлії.

Під час групової зустрічі Михайло поспілкувався з Розалі наодинці. Дівчина зізналася: він так різко завершив їхнє екстримальне побачення, що вона відчула себе непотрібною. Натомість "Холостяк" заявив – вона йому подобається. Згодом Заливако запросив на тет-а-тет Таню, яка допомогла йому перекласти папіруси з мудростями. Вони поговорили про сім'ю та дружбу, їхній діалог був легким і невимушеним.

Дівчатам, ведучому і Михайлу Джессіка розповіла про те, що батьки залишили її 5-річну на бабусю та дідуся. У дитинстві їй бракувало підтримки та любові мами й тата, тому вона звикла бути сильною і розраховувати лише на себе. Своєї слабкості та чуттєвості учасниця "Холостяка" боїться. Під час індивідуального спілкування з Мішею Джессіка заговорила про ревнощі, свої сильні та слабкі сторони. Їхня ромова завершилася ніжним поцілунком.

Церемонія троянд

Перепустки у 9 тиждень "Холостяка" отримали Анна, Розалі, Джессіка, Даша та Юлія "Зайка". Остання з них опинилася за крок до вильоту. Михайло Заливако хотів попрощатися з дівчиною, адже втомився доводити, що вона йому небайдужа. Однак Юля пообіцяла більше не сумніватися в його почуттях.

Троянда не дісталася лише Тані.