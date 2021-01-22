Зовсім скоро на екранах українців знову з'явиться романтичне реаліті-шоу "Холостяк". Цей проєкт вже 10 років залишається улюбленим у багатьох глядачів й далі продовжує завойовувати їхню увагу. Коли відбудеться прем'єра нового сезону відомого телешоу у 2021 році – читайте у матеріалі.

Прихильники "Холостяка" з нетерпінням чекають виходу 11 сезону шоу, аби поспоглядати, як герої знаходитимуть своє кохання. Цьогорічним "холостяком" став бізнесмен Михайло Заливако. Прем'єра першого випуску романтичного телепроєкту відбудеться 5 березня. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в інстаграмі.

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Ведучим проєкту буде Григорій Решетник. У дописі зазначили, що новий "холостяк" Михайло Заливако – один із тих, який порушує правила проєкту і вносить у них свої корективи за покликом серця.

Я готовий посперечатися з ким завгодно, що саме тут я зустріну ту дівчину, яка стане для мене рідною людиною і з якою я зможу пов’язати своє подальше життя,

– впевнений "холостяк".