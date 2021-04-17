"Холостяк" щотижня наближається до фіналу та вибору, на який чекає країна. Михайло знайомиться з учасницями, творить історію з кожною дівчиною. 7 випуск "Холостяка" був насичений емоціями, палкими поцілунками та незабутніми побаченнями на морському узбережжі. Кому з дівчат вдалося зблизитися з Заливакою, а з ким він попрощався назавжди – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

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Побачення з Розалі на безлюдному пляжі

Ведучий Григорій Решетник розповів, що підготував індивідуальне побачення, яке триватиме 12 годин. "Холостяк" вирішив, що хоче провести цей час з Розалі, у якої ще й свято – день народження. Згодом вони мали обрати речі, які необхідні для побачення. Кожна річ вартувала якусь кількість часу. Загалом Заливако та Розалі разом проведуть 4 години.

Пара відправилася на безлюдний пляж, де весело провела час. Розалі поділилася, що раніше вона думала, що їхні стосунки схожі на дружбу, однак Михайло заспокоїв її та зазначив, що він знає, що хоче, і це точно не дружба.

"Холостяк" розповів, що в дитинстві часто хворів, мав проблеми з кров'ю, а Розалі зізналася, що в її мами інвалідність. Така розмова ще більше емоційно зблизила їх. Згодом Михайло запропонував прогулятися водою та влаштувати атмосферну фотосесію, після чого разом написали казку про Розалі. Завершилося таке романтичне побачення палким поцілунком.

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Індивідуальне побачення з Юлею

Зустріч "Холостяка" з Юлею відбулася в грецькому стилі. Пара відправилася на велопрогулянку, під час якої відбувся милий діалог. Опісля вони насолоджувалися неймовірно красивим краєвидом та розмальовували амфори, як у Стародавній Греції, на яких зображували своє життя.

Таке заняття було не лише творчим, а й зблизило Михайла та Юлію, вони змогли більше дізнатися один про одного.

Атмосферне побачення завершилося романтичною вечерею. Заливако зазначив, що Юля дуже подобається йому, проте її страхи насторожують його.

Гра в шашки

Григорій Решетник розділив дівчат на дві команди:

Джессіка, Розалі, Юлія "Зайка" – білі;

Даша, Тетяна, Аня – чорні.

Дарія була найкращим гравцем, тому на неї чекав сюрприз від Михайла. А найслабшою у цій грі була Юлія "Зайка" і залишилася без права йти на найближче побачення, на яке її запросить Михайло. Також вона мала вирішити, хто піде на це побачення замість неї. Зустріч з "Холостяком" вона віддала Джессіці.

Активне побачення з Джессікою та Анею

Михайло здивувався, оскільки на побачення запросив "Зайку", а прийшла Джессіка. Проте він все одно був радий бачити дівчат і підготував для тих екстремальне побачення на воді. Конкуренція між учасницями на цьому побаченні була шаленою. Кожна прагнула отримати від "Холостяка" якомога більше уваги.

Аня не втрачала нагоди проявити ініціативу та активно фліртувала з Михайлом. Дівчата виявилися наполегливими, на побаченні був цілий спект позитивних емоцій, які запам'яталися кожному.

Опісля вони відправилися у тепле та затишне місце, де поспілкувалися. Першою на розмову з "Холостяком" пішла Аня. Його збентежила поведінка дівчини під час побачення, адже вона зізналася, що хотіла вдарити Заливаку, коли він взяв Розалі за руку.

Джессіка під час особистої розмови зізналася, що вона хоче піти на індивідуальне побачення і висловила своє невдоволення. Але все-таки розмова з Джессікою закінчилася пристрасним поцілунком, який побачила Аня.

Індивідуальне побачення з Танею

Спершу, Михайло і Тетяна прогулялися, а згодом відправилися на пляж, де будували замок з піску. "Холостяк" неодноразовов зазначав, що йому дуже подобається безпосередність дівчини, вона не соромиться бути собою. Вони ділилися історіями з дитинства, багато сміялися. Тетяна зізналася, що Михайло подобається їй.

Після такої розмови удвох пішли купатися, вивчали підводний світ. Плавання завершилося і Заливако запросив дівчину на пікнік на узбережжі. Обоє розповіли про те, як уявляють майбутні стосунки, зблизилися та отримали максимальне задоволення від цього дня.

Церемонія троянд

Аня зізналася Михайлові, що він зробив їй боляче. "Холостяк" був засмучений, що змусив дівчину плакати. Він вручив Анні троянду і наголосив, що вона та дівчина, яка дорога його серцю. Наступною бажану троянду отримала Джессіка.

"Холостяку" сподобалися емоції, які він пережив з Розалі на побаченні. Також дівчині вдалося запустити повітряного змія під час однієї з розваг, які Григорій Решетник придумав для дівчат цього тижня. Тому вона мала можливість загадати бажання, яке виконає Михайло. Учасниця захотіла екстремальне індивідуальне побачення наступного тижня і Заливако, вручивши їй троянду, заявив, що це бажання здійсниться.

"Холостяк" вкотре зазначив, що йому подобається легкість, яку він відчуває поруч із Тетяною, тому вона також отримала троянду.

Михайло наголосив Юлії, що хотів показати їй свої почуття, однак вона вкотре засумнівалася. Цього тижня "Холостяк" вирішив відпустити дівчину додому.

Юля "Зайка" отримала довгоочікувану троянду від Михайла і пристрасно поцілувала його на очах в інших дівчат. Вона запросила "Холостяка" на індивідуальне спілкування, де, як думав Заливако, буде діалог, а був лише поцілунок, який його трішки збентежив.

Даша також мала можливість поговорити з Михайлом. Дівчина розповіла йому про свої почуття і наголосила, що хоче продовження цієї історії. Її почуття взаємні, тому "Холостяк" вручив їй троянду, яка стала перепусткою в наступний етап шоу.