Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

23:14

Британська королева Єлизавета II померла сьогодні вдень у Балморалі. Про це стало відомо ввечері 8 вересня. До замку почали прибувати її рідні, а в останні хвилини життя поруч з нею провів принц Чарльз. Читайте актуальну інформацію, що відомо зараз.