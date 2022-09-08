Єлизавета II померла: все, що відомо зараз
Британська королева Єлизавета II померла сьогодні вдень у Балморалі. Про це стало відомо ввечері 8 вересня. До замку почали прибувати її рідні, а в останні хвилини життя поруч з нею провів принц Чарльз. Читайте актуальну інформацію, що відомо зараз.
6 вересня королева зустрілася з Ліз Трасс, призначила її новою прем'єркою Великої Британії. Вже наступного дня вона скасувала робочу зустріч, оскільки лікарі порадили їй відпочити. Тепер стало відомо, що Її Величність померла, перед цим повідомляли про погіршання стану здоров'я.
Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років
Хронологія подій (останні новини читайте внизу)
- Літні канікули королева провела в Шотландії, в замку Балморал. Саме там вона зустрічалася з Ліз Трасс.
- Вже через день Букінгемський палац повідомив про погіршення стану здоров'я Єлизавети II.
- Лікарі стурбовані її самопочуттям, тому тепер королева перебуває під постійним медичним наглядом.
- На тлі таких новин телеканал BBC змінив ефірну сітку.
- До Букінгемського палацу почали сходитися люди, вся Велика Британія молиться за королеву.
- Ліз Трасс у своєму твітері написала: "Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки і думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною".
- У Шотландію вже приїхали її діти – принци Чарльз, Ендрю, Едвард і принцеса Анна. Також поруч з королевою є її онук – принц Вільям.
Не пропустіть Хто наступний після Єлизавети II: королівські спадкоємці, які мають право на трон
- Принц Гаррі та Меган Маркл, які зараз живуть в США, також вирушають до Шотландії, щоб бути поруч з Її Величністю.
- Люди збираються й біля замку Балморал, де зараз з сім'єю перебуває Єлизавета II.
- Зміна варти в Букінгемському палаці сьогодні скасована.
- На тлі інформації про нездужання королеви сайт BBC змінив колір на чорний. Королівський кореспондент Ніколас Уітчелл з'явився в ефірі BBC в чорному костюмі.
- Королівський фотограф Кріс Джексон також відреагував на новини про погіршення здоров'я королеви: "Наразі думки з Її Величністю Королевою в Балморалі, яка після огляду перебуває під медичним наглядом".
- Архієпископ Кентерберійський сказав, що посилає свої молитви, а перші міністри Шотландії та Уельсу приєдналися до доброзичливців, надіславши слова підтримки.
- Близько 17:00 з'явилася інформація, що королева Єлизавета II померла, але це виявилося неправдою. ЗМI посилалися на фейковий акаунт газети The Guardian.
Важливо Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині
Новина про смерть Єлизавети II виявилася неправдою
- Разом з принцом Чарльзом у Балморал прибула герцогиня Корнуольська. Кейт Міддлтон не приєдналася до принца Вільяма, вона з дітьми залишилася у Віндзорі.
- Королівський кореспондент Ніколас Уітчелл: "Я розумію, що на цьому етапі від Букінгемського палацу більше нічого не очікується. Мене змушують повірити, що немає нічого неминучого".
- У BBC повідомили, що принц Чарльз, спадкоємець престолу, перебуває у замку Балморал і буде поряд зі своєю матір'ю королевою. Інші члени королівської сім'ї також прямують до маєтку.
- У Шотландію близько 18:00 прилетіли принц Вільям, принц Ендрю, принц Едвард і дружина Едварда Софі.
- Слова підтримки королеві висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він написав, що "усі його думки та думки канадців по всій країні зараз з Її Величністю Королевою Єлизаветою II. Ми бажаємо їй всього найкращого та передаємо наші найкращі побажання королівській родині". Зазначимо, що Єлизавета II також є королевою Канади та главою держави Канади.
- Водночас прем'єр-міністр Великої Британії на Даунінг-стріт підтвердила, що Ліс Трасс не планує вирушати до Шотландії сьогодні чи завтра. Офіційний представник прем'єр-міністра також зазначила, що вони не можуть повідомляти жодних новин про стан здоров'я королеви.
Принц Гаррі летить до Балморалу окремо від інших членів сім'ї. Але його представник повідомив, що він узгоджує плани з іншими членами родини. Чоловік летить без своєї дружини Меган Маркл. Чи приєднається вона згодом – невідомо.
Телеканал BBC, який раніше змінив колір сайту з червоного на чорний, припинив свої регулярні програми. Зараз він висвітлює стан здоров'я королеви та веде пряму трансляцію з-під замку Балморал, де сходяться люди.
Відомий журналіст та критик Меган Маркл, Пірс Морган, написав у своєму твітері, що не може уявити Британію без королеви.
- Члени королівської родини вже прибули до замку Балморал. За кермом був помічений принц Вільям, поряд з ним – принц Ендрю, а на задніх сидіннях – граф та графиня Уессекські.
- Біля Букінгемського палацу у Лондоні також почали збиратись десятки підданих британців. Дехто з них розповідає, що хвилюється за королеву і вже не уявляє монархію без неї.
- О пів на 9 годину вечора 8 вересня королівська сім'я повідомила, що Єлизавета II мирно померла вдень у замку Балморал в Шотландії.
- Велика Британія оголосила 10-денну жалобу, над Букінгемським палацом спустили прапор, а на воротах палацу вивісили оголошення про смерть королеви.
- Церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії пройде у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, як це тільки буде можливо.
- Люди біля Букінгемського палацу не стримують сліз та покладають квіти до воріт.
- Спікер палати представників США Пелосіо розпорядилася приспустити прапори над Капітолієм у зв'язку зі смертю Єлизавети II.
- Лондонська біржа зупинила торги о 18:35 за місцевим часом після звістки про смерть королеви.
- Принц Чарльз як король країни вперше опублікував заяву через смерть матері. "Її втрата буде глибоко відчуватись усією країною", – заявив монарх.
- До жителів Співдружності та Великої Британії також звернулась прем'єр-міністр Ліз Трасс на Даунінг-стріт. Вона сказала, що смерть королеви – шок для нації та світу.
- Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – президент України висловив щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.
- Новий британський монарх взяв ім'я Чарльза III (Charles III).
- Слова в гімні Великої Британії зміняться – замість "God Save the Queen" замінять на "God Save the King".
- Українські зірки та користувачі мережі вже реагують на смерть легендарної королеви. Вони кажуть, що такої, як вона, більше не буде.
- До скорботних днів приєднався також президент Франції. Він заявив, що прапори над Єлисейським палацом завтра і в день похорону будуть приспущені наполовину на знак жалоби.
- На смерть королеви відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що Єлизавета II "визначила епоху". Також словами співчуття поділився Борис Джонсон, який нещодавно склав обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії.
- Виступ короля Чарльза III відбудеться у п'ятницю, 9 вересня. Представник королівської родини повідомив, що він виступить зі своєю першою промовою.
- Британці, які збираються біля Віндзора, щоб оплакати смерть королеви, згадують спілкування з нею. Одна з прихильниць королівської сім'ї сказала кореспондентам CNN: "Вона просто символізує все. Я прожила у Віндзорі все своє життя, моя сім'я любила її і начебто прищепила цю любов нам".
- Мер Парижа заявив, що на знак пошани королеві Єлизаветі II ввечері 8 вересня вимкнуть ліхтарі Ейфелевої вежі.
- Сайт Букінгемського палацу не працює після звістки про смерть Її Величності.
Сайт Букінгемського палацу після смерті королеви
- Лідер британської опозиції Кейр Стармер оплакує кінець "єлизаветинської ери".
- Колишні президенти США вшановують життя та службу королеви Єлизавети II. Барак Обама у спільній заяві з першою леді Мішель Обамою сказав, що вони "вражені її спадщиною невтомної, гідної державної служби": "Нам з Мішель пощастило познайомитися з Її Величністю, і вона для нас багато значила. Коли ми тільки починали орієнтуватися в житті якпрезидент і перша леді, вона вітала нас на світовій арені з розпростертими обіймами та надзвичайною щедрістю. Знову і знову ми були вражені її теплотою".
- Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей каже, що королева "беззастережно присвятила себе служінню".
- Принц Гаррі прибув до замку Балморал. На сайті фонду Гаррі та Меган Archewell розміщено данину зі словами: "В пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II 1926 – 2022".
- Папа Франциск віддав належне королеві в телеграмі королю Чарльзу. Він також сказав монарху, що глибоко засмучений смертю Її Величності.
- Принц Вільям тепер є спадкоємцем престолу. Він разом з дружиною Кейт Міддлтон прийняли титули гурцогів Корнуольських.
- Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс розмовляла з королем Чарльзом III після смерті Її Величності. Трасс повідомили про смерть королеви о 16:30 за місцевим часом.
- Поліція знімає бар'єри, що блокують доступ до воріт замку Балморал, щоб дозволити людям покласти квіти.
- Прем'єр-міністр Австралії вшановує "довге життя королеви, присвячене обов'язку, сім'ї, вірі та служінню".
- Прем'єр-міністр Нової Зеландії каже, що королева визначила "поняття служіння, милосердя та послідовності": "Її відданість своїй ролі та всім нам була беззаперечною та непохитною".
- Уряд Франції оплакує смерть королеви та високо оцінює її внесок у франко-британські відносини: "Королева любила Францію, яка любила її у відповідь".