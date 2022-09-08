6 сентября королева встретилась с Лиз Трасс, назначила ее новым премьером Великобритании. Уже на следующий день она упразднила рабочую встречу, поскольку врачи посоветовали ей отдохнуть. Теперь стало известно, что Ее Величество находится под постоянным контролем.
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- Летние каникулы королева провела в Шотландии, в замке Балморал. Там она встречалась с Лиз Трасс.
Замок Балморал в Шотландии
- Уже через день Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II.
- Врачи обеспокоины ее самочувствием, поэтому теперь королева находится под постоянным контролем.
- На фоне таких новостей телеканал BBC сменил эфирную сетку.
- В Букингемский дворец начали сходиться люди, вся Великобритания молится за королеву.
- Лиз Трасс в своем твиттере написала: "Вся страна будет глубоко обеспокоина новостями из Букингемского дворца этого обеда. Мои мысли и мнения людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством и его семьей".
- В Шотландию уже приехали ее дети – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Также рядом с королевой есть ее внук – принц Уильям.
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- Принц Гарри и Меган Маркл, живущие сейчас в США, также отправляются в Шотландию, чтобы быть рядом с Ее Величеством.
- Люди собираются и у замка Балморал, где с семьей находится Елизавета II.
- Смена караула в Букингемском дворце сегодня отменена.
- На фоне информации о плохом самочуствии королевы сайт BBC сменил цвет на черный. Королевский корреспондент Николас Уитчелл появился в эфире BBC в черном костюме.
Скриншот сайта BBC 8 сентября
- Королевский фотограф Крис Джексон также отреагировал на новости об ухудшении здоровья королевы: "Пока мысли с Ее Величеством Королевой в Балморале, которое после осмотра находится под контролем".
- Архиепископ Кентерберийский сказал, что посылает свои молитвы, а первые министры Шотландии и Уэльса присоединились к доброжелателям, прислав слова поддержки.
- Около 17 часов появилась информация, что королева Елизавета II умерла, но это оказалось неправдой. СМИ ссылались на фейковый аккаунт газеты The Guardian.
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Новость о смерти Елизаветы II оказалась неправдой
- Вместе с принцем Чарльзом в Балморал прибыла герцогиня Корнуольская. Кейт Миддлтон не присоединилась к принцу Уильяму, она с детьми осталась в Виндзоре.
- Королевский корреспондент Николас Уитчелл: "Я понимаю, что на этом этапе от Букингемского дворца больше ничего не ожидается. Меня заставляют поверить, что нет ничего неизбежного".
- В BBC сообщили, что принц Чарльз, наследник престола, находится в замке Балморал и будет рядом со своей матерью королевой. Другие члены королевской семьи также направляются в поместье.
- В Шотландию возле 18:00 уже прилетели принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и супруга Эдварда Софи.
- Слова поддержки королю высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он написал, что "все его мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством Королевой Елизаветой II. Мы желаем ей всего наилучшего и передаем наши лучшие пожелания королевской семье". Отметим, что Елизавета II также королева Канады и глава государства Канады.
В то же время, премьер-министр Великобритании на Даунинг-стрит подтвердила, что Лиз Трасс не планирует отправляться в Шотландию сегодня или завтра. Официальный представитель премьер-министра также отметила, что они не могут сообщать никакие новости о состоянии здоровья королевы.
Принц Гарри и Меган едут в Балморал отдельно от других членов семьи. Но их представитель сообщил, что они согласовывают планы с другими членами семьи.
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