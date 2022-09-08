6 сентября королева встретилась с Лиз Трасс, назначила ее новым премьером Великобритании. Уже на следующий день она упразднила рабочую встречу, поскольку врачи посоветовали ей отдохнуть. Теперь стало известно, что Ее Величество находится под постоянным контролем.

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Летние каникулы королева провела в Шотландии, в замке Балморал. Там она встречалась с Лиз Трасс.



Замок Балморал в Шотландии

Уже через день Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II.

Врачи обеспокоины ее самочувствием, поэтому теперь королева находится под постоянным контролем.

На фоне таких новостей телеканал BBC сменил эфирную сетку.

В Букингемский дворец начали сходиться люди , вся Великобритания молится за королеву.

, вся Великобритания молится за королеву. Лиз Трасс в своем твиттере написала : "Вся страна будет глубоко обеспокоина новостями из Букингемского дворца этого обеда. Мои мысли и мнения людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством и его семьей".

: "Вся страна будет глубоко обеспокоина новостями из Букингемского дворца этого обеда. Мои мысли и мнения людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством и его семьей". В Шотландию уже приехали ее дети – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна. Также рядом с королевой есть ее внук – принц Уильям.

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Принц Гарри и Меган Маркл , живущие сейчас в США, также отправляются в Шотландию , чтобы быть рядом с Ее Величеством.

, живущие сейчас в США, также , чтобы быть рядом с Ее Величеством. Люди собираются и у замка Балморал , где с семьей находится Елизавета II.

, где с семьей находится Елизавета II. Смена караула в Букингемском дворце сегодня отменена.

На фоне информации о плохом самочуствии королевы сайт BBC сменил цвет на черный. Королевский корреспондент Николас Уитчелл появился в эфире BBC в черном костюме.

Скриншот сайта BBC 8 сентября

Королевский фотограф Крис Джексон также отреагировал на новости об ухудшении здоровья королевы: "Пока мысли с Ее Величеством Королевой в Балморале, которое после осмотра находится под контролем".

Архиепископ Кентерберийский сказал, что посылает свои молитвы, а первые министры Шотландии и Уэльса присоединились к доброжелателям, прислав слова поддержки.

сказал, что посылает свои молитвы, а присоединились к доброжелателям, прислав слова поддержки. Около 17 часов появилась информация, что королева Елизавета II умерла, но это оказалось неправдой. СМИ ссылались на фейковый аккаунт газеты The Guardian.

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Новость о смерти Елизаветы II оказалась неправдой

Вместе с принцем Чарльзом в Балморал прибыла герцогиня Корнуольская . Кейт Миддлтон не присоединилась к принцу Уильяму, она с детьми осталась в Виндзоре.

. Кейт Миддлтон не присоединилась к принцу Уильяму, она с детьми осталась в Виндзоре. Королевский корреспондент Николас Уитчелл: "Я понимаю, что на этом этапе от Букингемского дворца больше ничего не ожидается. Меня заставляют поверить, что нет ничего неизбежного".

"Я понимаю, что на этом этапе от Букингемского дворца больше ничего не ожидается. Меня заставляют поверить, что нет ничего неизбежного". В BBC сообщили, что принц Чарльз , наследник престола, находится в замке Балморал и будет рядом со своей матерью королевой. Другие члены королевской семьи также направляются в поместье.

, наследник престола, находится в замке Балморал и королевой. Другие члены королевской семьи также направляются в поместье. В Шотландию возле 18:00 уже прилетели принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и супруга Эдварда Софи.

Слова поддержки королю высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он написал, что "все его мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством Королевой Елизаветой II. Мы желаем ей всего наилучшего и передаем наши лучшие пожелания королевской семье". Отметим, что Елизавета II также королева Канады и глава государства Канады.

В то же время, премьер-министр Великобритании на Даунинг-стрит подтвердила, что Лиз Трасс не планирует отправляться в Шотландию сегодня или завтра . Официальный представитель премьер-министра также отметила, что они не могут сообщать никакие новости о состоянии здоровья королевы.

Принц Гарри и Меган едут в Балморал отдельно от других членов семьи. Но их представитель сообщил, что они согласовывают планы с другими членами семьи.

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