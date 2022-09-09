Як повідомляли 8 вересня, церемонія проголошення нового короля пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада з вступу на посаду. Він має зібратись протягом 24 годин після смерті правительки.

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Вже в суботу, 10 вересня, на зібранні буде оголошено про смерть королеви Єлизавети II та зачитано традиційне звернення. Потім король, який взяв собі ім’я Чарльз III, відвідає другу зустріч із цією групою, де він проголосить свою першу заяву та принесе клятву зберегти Церкву.



Принц Чарльз з Єлизаветою II / Фото Getty Images

Пізніше Чарльз III буде офіційно проголошений новим королем, а з майданчиків по всьому місту пролунають гарматні залпи. Також приспущені прапори піднімуть на 24 години, починаючи з 13:00 суботи за місцевим часом, щоб відзначити проголошення короля, а потім їх знову приспустять.

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У той час королева Єлизавета III три дні спочиватиме у соборі Святого Джайлза в Единбурзі, поки триватимуть підготування до похорону, які очікуються приблизно за 10 днів від дня смерті. Згодом труну з тілом правительки доставлять королівським потягом до Лондона, де відбудеться поховання у Вестмінстерському абатстві.

Варто додати, що дружину принца Чарльза – Каміллу Паркер-Боулз – мають проголосити королевою-консортом. Таке розпорядження ще при житті нещодавно давала сама Єлизавета II.

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