6 вересня королева зустрілася з Ліз Трасс, призначила її новою прем'єркою Великої Британії. Вже наступного дня вона скасувала робочу зустріч, оскільки лікарі порадили їй відпочити. Тепер стало відомо, що Її Величність померла, перед цим повідомляли про погіршання стану здоров'я.

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Замок Балморал у Шотландії

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Скриншот сайту BBC 8 вересня

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Водночас прем'єр-міністр Великої Британії на Даунінг-стріт підтвердила, що Ліс Трасс не планує вирушати до Шотландії сьогодні чи завтра. Офіційний представник прем'єр-міністра також зазначила, що вони не можуть повідомляти жодних новин про стан здоров'я королеви.

Принц Гаррі летить до Балморалу окремо від інших членів сім'ї. Але його представник повідомив, що він узгоджує плани з іншими членами родини. Чоловік летить без своєї дружини Меган Маркл. Чи приєднається вона згодом – невідомо.

Телеканал BBC, який раніше змінив колір сайту з червоного на чорний, припинив свої регулярні програми. Зараз він висвітлює стан здоров'я королеви та веде пряму трансляцію з-під замку Балморал, де сходяться люди.