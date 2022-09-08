Принц Уельський Чарльз став королем Великої Британії. Пояснюємо, яке ім'я взяв новоспечений очільник Сполученого Королівства.

До теми Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Яке ім'я обрав принц Чарльз

Зазвичай нове ім'я монарха оголошується на Раді з приєднання, що відбувається в Лондоні після смерті колишнього короля чи королеви. Але цього разу це зробила прем'єр-міністерка Ліз Трасс.

Ліз Трасс виступила з промовою біля Даунінг-стріт і заявила, що корона, традиційно, переходить до найстаршого спадкоємця. Вона назвала його ім'я – король Чарльз III. У Клеренс-гауз підтвердили слова міністерки.

Ім'я Чарльз (Charles) походить від старогерманського слова "karl", яке означає – вільна людина. За латинською традицією найменування монарших осіб ім'я короля могло вимовлятися як "Карл", але, схоже, принц Чарльз обрав своє звичне перше ім'я. Водночас англійський правопис імені однаковий в обох варіантах.

Зазначимо, принц Чарльз міг обрати й інші варіанті імені. Він мав можливість назватися на честь батька Філіпом чи навіть Георгом на честь діда. Були припущення, що Чарльз стане Георгом VII.

Як ім'я обирала покійна королева

Згідно з традицією, монарший титул міг відрізнятися від ім'я суверена, яким його охрестили. Наприклад, королева Вікторія була Александріна Вікторія, Едвард VII був Альбертом Едуардом. Дід принца Чарльза Георг VI теж був Альбертом, його кликали іменем Берті, але престол він вирішив посісти саме з четвертим іменем.

До слова Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині

Принцеса Єлизавета теж мала кілька варіантів імені, з яким посісти британський престол. Вона здивувалась, коли її запитали про вибір імені.

"Моє ім'я, звісно ж. Що ще може бути?" – сказала принцеса та стала королевою Єлизаветою II.