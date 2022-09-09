Напередодні ми публікували, як на смерть королеви реагують здебільшого українські зірки. Тепер вже на інформацію відреагували іноземні артисти. Свої слова співчуття артисти публікують у різних соцмережах.

До слова Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Деніел Крейг

Англійський актор вперше зустрівся з британською королевою ще у 2006 році на прем'єрі фільму "Казино "Рояль". Королева обожнювала "бондіану", тому мала особливі сентименти до одного з останніх агентів 007. Вже у 2012 році вони разом знімались у відеоролику спеціально для церемонії відкриття Олімпіади-2012 у Лондоні: тоді Букінгемський палац на вихідні перетворився на знімальний майданчик, а сам Деніел став лакеєм королеви.

У 2022 році Крейг був призначений кавалером Ордену Святого Михаїла та Святого Георгія (CMG) у новорічних нагородах 2022 року за заслуги перед кіно та театром. Після смерті Єлизавети II чоловік заявив, що королева залишила "незрівнянну спадщину, і її дуже не вистачатиме".

"Я, як і багато інших, був глибоко засмучений сьогоднішніми новинами, і мої думки з королівською сім'єю, з тими, кого вона любила, і з усіма, хто її любив", – написав актор, повідомляють у Sky News.



Деніел Крейг та Єлизавета II у відеоролику в 2012 році / Скриншот з відео

Елтон Джон

Легендарний британський музикант Елтон Джон у 1998 році отримав титул "сер" від королеви Єлизавети II та став командором Ордену Британської імперії. Він був близьким другом принцеси Діани та залишається приятелем принца Гаррі та Меган Маркл. У своєму твітері він написав, що королева "провела країну через деякі з найбільших і похмурих моментів".

Королева Єлизавета II була великою частиною мого життя із самого дитинства до цього дня, і я буду за нею невимовно сумувати,

– написав Елтон.

Гелен Міррен

Британська акторка Гелен Міррен свого Оскара за найкращу жіночу роль отримала саме завдяки фільму "Королева" 2006 року. На честь дня народження королеви e 2003 році Міррен була призначена кавалером Ордену Британської імперії (DBE) за заслуги перед драматичним мистецтвом, тому вона має право носити з ім'ям титул Dame (жіночий аналог титулу "сер"). Зараз вона назвала Її Величність "втіленням шляхетності".

"Я пишаюся тим, що я піддана Єлизавети. Ми оплакуємо жінку, яка, з короною чи без неї, була втіленням шляхетності", – написала акторка в інстаграм.

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Мік Джаггер

Англійський рок-музикант та вокаліст гурту The Rolling Stones у 2002 році був удостоєний лицарського звання за заслуги перед популярною музикою на честь дня народження королеви. У 2003 році він отримав нагороду від принца Уельського – нового короля країни. Зараз він написав, що королева "завжди була поруч" протягом усього його життя.

"У дитинстві я пам'ятаю, як дивилася по телевізору найяскравіші моменти її весілля. Я пам'ятаю її красивою молодою леді, коханою бабусею нації. Мої глибокі співчуття королівській сім'ї", – написав чоловік в інстаграмі.

Пол Маккартні

Легенда The Beatles у 1965 році в складі гурту був удостоєний Орденом Британської імперії 3-го ступеня "за заслуги перед батьківщиною". Він одержав свою нагороду від королеви на церемонії в Букінгемському палаці. Кавалер та лицар Британської імперії вшанував пам'ять королеви після її смерті. Він написав у твітері: "Боже, благослови королеву Єлизавету II. Нехай вона спочиває з миром. Хай живе король".

Джоан Роулінг

Британська письменниця та авторка серії книг про Гаррі Поттера у 2001 році стала офіцером Ордена Британської імперії, а у 2009 році отримала титул Лицаря Почесного легіону. Вона написала у мережі, що монарх "заслужила свій відпочинок" після того, як "покірно виконувала свою конституційну роль протягом сімдесяти років".

Вікторія і Девід Бекхеми

Колишня учасниця британського гурту Spice Girls Вікторія Бекхем сказала, що королеву пам'ятатимуть за її "незмінну відданість" після більш як 70-річного перебування на посаді глави держави. Жінка завжди була близькою до королівської сім'ї, адже у 2007 році її призначили кавалером Ордену Британської імперії "за заслуги перед індустрією моди". Зокрема її чоловік Девід Бекхем у 2003 році теж отримав титул офіцера Ордена Британської імперії.

Я щиро засмучений смертю Її Величності Королеви. Який вилив любові та поваги ми побачили до платинового ювілею за її життя. Те, наскільки спустошеними ми всі почуваємося сьогодні, показує, що вона означала для людей у ​​цій країні та в усьому світі. Як сильно вона надихнула нас своїм лідерством. Як вона втішала нас у скрутні часи. До останніх днів вона гідно і благородно служила своїй країні. Мої думки та молитви з нашою королівською сім'єю…

– написав Девід Бекхем.