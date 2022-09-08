Весь світ разом з королівською сім’єю сумує за королевою Сполученого Королівства Великої Британії. На душі щемко, але в серцях – світло. Її Величність правила 70 років, світу інколи здавалося, що вона була безсмертною. У мережі про неї багато теплих спогаді та слів.

До теми Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Королева Єлизавети II померла: реакція мережі

Трагічну звістку про смерть королеви Єлизавети ІІ повідомив офіційний акаунт королівської родини у твітері. Її величність пішла з життя у замку Балморал (Шотландія), який любила всім серцем.



Українці щемко згадують про Її Величність, а також дякують за підтримку України у війні з росією. Як відомо, Велика Британія – одна з найбільших союзниць України.

Ось що пишуть:

"Цей рік такий складний. Безсмертна Королева Єлизавета II помирає";

"Не вір. Як так? Вона любила Україну";

"Дякуємо за вашу мужність, монархине. Дуже боляче";

"Чогось так сумно, що королева Єлизавета померла, бо вона ніби мала жити вічно. Я кожен день новини про неї читала, і вони мене розслабляли, особливо останні пів року".

Також її згадую як завжди життєрадісну жінку, яка надихала і давала надію. Українці шлють найщиріші співчуття королівській родині.

"Королева Єлизавета II була чудовою жінкою. Її любили мільярди людей у ​​всьому світі, і її гідність, витонченість і добрий гумор ніколи не будуть забуті. Мої найщиріші співчуття її родині. Земля пухом".

"Померла Її Величність Єлизавета II, Божою милістю Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та інших своїх царств та територій королева, глава Співдружності, захисниця віри. Вічна тобі пам'ять. Ми запам'ятаємо її такою";

"Ціла епоха відійшла у вічність".

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Єлизавета II померла у віці 97 років / Фото з твітера

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Як Єлизавета II підтримувала України

Королева Єлизавета II, яка померла сьогодні вдень, 8 вересня, не залишилася осторонь війни в Україні. У березні вона зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. З королівської родини Україну також підтримали: принц Гаррі та Меган Маркл, які виступили проти жорстоких порушень міжнародного та гуманітарного права, а принц Вільям і Кейт Міддлтон наголосили, що вони разом з президентом і всім українським народом. Принц Чарльз, який стане наступним королем Великої Британії, раніше згадав Україну у своїй промові та наголосив, що нинішні події тут – це напад на демократію.