Принц Гаррі не встиг прилетіти у Шотландію до смерті королеви. Він приїхав у Балморал ввечері, коли там вже були найрідніші Її Величності.

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Принц Гаррі прилетів у Шотландію

Гаррі приїхав попрощатися з бабусею. Однак дружина принца – Меган Маркл не поїхала на останню зустріч. Також у Балморал не приїхала Кейт Міддлтон, залишившись з дітьми у Лондоні.



Принц Гаррі приїхав у Балморал / Фото Sky News

Британські інсайдери повідомляли, що Гаррі добирався до Шотландії окремим шляхом, не в присутності брата принца Вільяма та інших членів родини, які прилетіли у регіон приватним літаком. Причина цьому – невідома. Згодом повідомили, що Гаррі їде один, без дружини. Чи приєднається жінка згодом до похоронної процесії – теж невідомо.

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На сайті фонду Гаррі та Меган Archewell розміщено данину зі словами: "В пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II 1926 – 2022".



Скриншот сайту принца Гаррі та Меган Маркл

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Варто нагадати, що на похорон свого дідуся принца Філіпа навесні 2021 року Гаррі прилетів із США теж сам. Проте тоді Меган була вагітна другою дитиною і в світі була чергова хвиля коронавірусу. Тому тривалий переліт з Каліфорнії до Британії міг би нашкодити Меган Маркл.

Стосунки Гаррі та королівської сім'ї

Нагадаємо, принц Гаррі востаннє бачився з королевою Єлизаветою II в червні цього року, коли разом з Меган Маркл і дітьми прилітав до Великої Британії на святкування платинового ювілею правління Її Величності. Тоді Гаррі та Меган познайомили королеву з правнучкою Лілібет, яка народився у 2021 році. То була їхня перша та, на жаль, остання зустріч.

Принц Гаррі був одним з улюблених внуків королеви, оскільки вони завжди знаходили спільну мову та могли один над одним жартувати. Якщо до Вільяма, брата Гаррі, Єлизавета II ставилась серйозніше через майбутній титул короля, то з меншим внуком все було простіше.

Але все змінилось у 2018 році, коли принц Гаррі одружився з Меган Маркл. Від самого початку шлюб пари обріс різними скандалами, оскільки жінка походила не з королівської сім'ї, була американкою та колишньою актрисою. Втім, перший рік шлюбу, попри велику увагу преси, пройшов вдало. Але вже на початку 2020 року пара шокувала громадськість заявою, що хоче відійти від королівських обов'язків.

Свою заяву вони оприлюднили без попереднього узгодження з королевою. Через публічний резонанс вона їм дозволила у перший "випробувальний" рік сепаруватись та переїхати у США. На початку 2021-го року Гаррі та Меган підтвердили, що остаточно не повернуться до своїх обов'язків у Британії. Вони знайшли роботу у США і рідко з'являлись вдома у королівстві. Попри те, що в сім'ї залишались напружені стосунки, королева не дозволила їм використовувати королівські титули та позбавила усіх звань та патронажів пару, але дозволила Гаррі претендувати на трон. Він – на шостому місці спадкоємців корони.