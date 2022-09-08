Трагічну новину повідомив офіційний акаунт королівської родини у твітері. Її величність пішла з життя у замку Балморал (Шотландія), який дуже любила.

Важливо Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині

Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра (9 вересня – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Над Букінгемським палацом у Лондоні приспустили прапор Великої Британії.



Королева Єлизавета померла у віці 96 років / Фото The Royal Family

Зверніть увагу Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

Історія Єлизавети II: королеви, людини-епохи, легенди

Єлизавета II була головою держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 14-ти країн Співдружності націй. Зокрема вона правила Британськими заморськими територіями. Єлизавета II стала королевою зовсім молодою – у віці 27 років.

Сталось це за долею випадку: дядько королеви, Едуард VIII, зрікся престолу через кохання з розлученою жінкою, тому через відсутність спадкоємців королем став батько Єлизавети, який узяв собі ім'я Георга VI. Відтак, принцеса Єлизавета стала спадкоємицею "за припущенням", адже якби крім неї та її рідної сестри Маргарет був ще один брат, навіть молодший за віком, то право на корону мав би він.



Принцеса Маргарет та Єлизавета II / Фото Getty Images

Батько принцеси перебував на престолі всього 15 років, адже через рак легенів він помер у 1952 році. На той момент його старша донька перебувала з візитом у Кенії. Коронація принцеси відбулась 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві і це була найпишніша коронація усіх часів – її зокрема транслювали на телебаченні. У 2015 році королева Єлизавета II стала монархом, яка в історії Великої Британії правила найдовше. У 2022 році жінка святкувала платиновий ювілей правління – 70 років.



Коронація Єлизавети II у 1953 році у Вестмінстерському абатстві / Фото Getty Images

За кілька років до цього, 20 листопада 1947 року ще тоді принцеса Єлизавета одружилась з принцом Філіпом. У них народилось четверо дітей: Чарльз, принц Уельський (1948), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960) і принц Едуард, граф Вессекський (1964). Пара прожила у спільному шлюбі 73 роки, чоловік помер 9 квітня 2021 року після погіршення стану здоров'я. Після цього британська публіка та світова преса помітили, що Єлизавета II теж почала страждати через проблеми зі здоров'ям – саме вона була поряд з коханим в останні хвилини його життя.



Єлизавета II та принц Філіп з дітьми / Фото Getty Images

Хто стане спадкоємцем престолу

Згідно з монаршими традиціями, першим спадкоємцем на престіл є найстарший принц Чарльз – йому 73 роки. Останніми роками його матір почала передавати сину все більше зобов'язань та повноважень, а його другу дружину – Каміллу, герцогиню Корнуольську, вона нарекла королевою-консортом після своєї смерті – титул, що вручається дружині короля. Цей жест важливий тим, що ще у 2005 році, після заручин принца Чарльза та Камілли, було опубліковано прес-реліз, у якому говорилось про майбутнє звання принцеси, але не королеви-консорта. Варто додати, що до герцогині принц Чарльз був одружений з принцесою Діаною, але розлучився з нею. Для Камілли це теж не перший шлюб – її першим чоловіком був Ендрю Паркер Боулс.

Принц Чарльз зізнався, що переживає момент найбільшого смутку. Він наголосив: втрату Єлизавети II глибоко відчує вся країна та незліченна кількість людей у всьому світі.

Ліз Трас – прем'єр-міністерка Великої Британії – повідомила, що принц Чарльз зійде на престол під іменем король Чарльз III.



Єлизавета II з сином принцом Чарльзом та Каміллою / Фото Getty Images

Після смерті принца Чарльза право на престол отримає його старший син – принц Вільям. Опісля – внук принц Джордж. Усю гілку спадкоємців британської корони дивіться у нашій інфографіці.



Спадкоємці британського престолу / Інфографіка 24 каналу