Шану королеві віддали з усіх куточків світу, і чимало світових лідерів, таких як новий прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, оплакували її "непоправну втрату". Президент України Володимир Зеленський також висловив свої співчуття королівській родині.

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Відзначимо також, що прапор Великої Британії по всій країні був приспущений на знак жалоби за королевою.

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Хмарочос в Нью-Йорку Емпайр-Стейт-Білдінг був підсвічений фіолетовим та срібним на честь життя та спадщини королеви. "Сьогодні ввечері вогні нашої вежі сяятимуть фіолетовим і блищатимуть сріблом, щоб вшанувати життя та спадщину Її Величності королеви Єлизавети II", — йдеться в офіційному твіттері будівлі.

Натомість Ейфелева вежа в Парижі на честь королеви вимкнула світло опівночі у четвер.



Одне з найбільших оглядових коліс у світі Лондонське око також на знак жалоби за королевою оголосило, що приглушить світло.

Лондонське око вшанувало пам’ять королеви / Скриншот твіту

В ізраїльському місті Тель-Авів прапор Великої Британії був виставлений на фасаді мерії. Будівля була освітлена кольорами прапора "на знак солідарності з британським народом, який оплакує її смерть".

В ізраїльському місті Тель-Авів вшанували пам’ять королеви / Скриншот твіту

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У центрі Оттави в Канаді величезний портрет королеви розмістили на скляних стінах Національного центру мистецтв.



В Канаді вшанували пам’ять королеви / Фото ВВС

У Новій Зеландії в Оклендському військовому меморіальному музеї майорів приспущений прапор країни. Згідно з повідомленням Stuff, країна також оголосила, що всі прапори на урядових будівлях будуть приспущені до напівщогли в ознаменування смерті королеви.

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