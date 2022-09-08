6 вересня королева Єлизавета II вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Вона прийняла відставку Бориса Джонсона і призначила прем'єркою Ліз Трасс. Однак наступну зустріч Її Величність відклала через погіршення стану здоров'я.

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У Єлизавети II погіршилося самопочуття

З Ліз Трасс Її Величність зустрічалася в замку Балморал, що у Шотландії. Саме туди зараз вирушили принци Чарльз і Вільям. Велику Британію сколихнули новини про погіршення стану здоров'я Єлизавети II. На тлі цього телеканал ВВС змінює ефірну сітку. Ліз Трасс також висловилася щодо самопочуття королеви та зазначила, що зараз вся Британія з Єлизаветою II та її сім'єю. Біля Букінгемського палацу починають збиратися люди.

Вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду. Мої думки і думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві зараз з Її Величністю та її родиною,

– написала прем'єрка у твітері.

Лікарі стурбовані самопочуттям королеви, однак наразі не госпіталізують її, а залишають у Балморалі під постійним медичним наглядом. Зараз разом з Її Величністю перебуває не лише принц Чарльз з сином, а й її інші діти – принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард. ЗМІ повідомляють, що в Шотандію вирушають принц Гаррі та Меган Маркл, які зараз живуть в США.

Зазначимо, раніше Букінгемський палац повідомляв, що в середу, 7 вересня, королева мала зустрітися зі своїми старшими урядовими радниками, але скасувала цю зустріч, коли лікарі порадили їй відпочити. Засідання мало відбутися в онлайн-форматі, там Трасс склала б присягу першого лорда казначейства, одного з інших її титулів, а нові міністри кабінету склали б присягу як таємні радники.