Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 14 країн Співдружності націй мала довге та насичене життя. Всі його головні деталі читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Ранні роки та дитинство Лілібет

Майбутня королева Великої Британії Єлизавета II розпочала життєвий шлях 21 квітня 1926 року у Лондоні. Дівчинці судилося народитись у сім'ї з "блакитною кров'ю", адже її батьками стали принц Альберт герцог Йоркський та герцогиня Йоркська – Єлизавета Боуз-Лайон.

Цікаво, що повне ім'я Єлизавети II – Елізабет Александра Мері Віндзор. Свої імена вона отримала на честь матері, королеви Александри – прабабусі по батьківській лінії та королеви Мері – бабусі. У сім'ї її любили називати пестливим іменем Лілібет – так тепер звати доньку Меган Маркл та принца Гаррі.

Принцеса була третьою у черзі на престол Королівства, адже право наслідування спочатку мало перейти до її дядька Едуарда – принца Уельського, а потім до батька – герцога Йоркського. Ніхто й не думав, що саме Єлизавета Йоркська колись стане королевою.



Принцеса Єлизавета разом із батьками та сестрою Маргарет / Фото Getty Images



Королева Єлизавета II у дитинстві / Фото Getty Images

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Спадкоємиця престолу

Едуард зрікся престолу у 1936 році. Тому за правом став королем батько Єлизавети – Георг VI (таке ім'я йому дали при коронуванні). Тому вона тоді автоматично отримала можливість бути спадкоємицею трону. До освіти майбутньої королеви ставились дуже прискіпливо, тож вона здобувала знання вдома.

Перші кроки в управлінні державою Єлизавета почала робити під час Другої світової війни. Під час "Дитячої години" BBC тринадцятирічна принцеса вперше звернулась до евакуйованих дітей зі словами підтримки. Мати принцеси Єлизавети була проти того, щоб дівчатка покидали країну.

Діти нікуди не можуть їхати без мене, я ніколи не залишу короля, а король ніколи не залишить своєї країни,

– заявила тодішня королева Єлизавета.



Ще тоді принцеса Єлизавета відбувала військову службу / Фото Getty Images

Відчуваючи свій обов'язок перед рідною державою і її людьми, у 1945 році молода монархиня долучилася до Жіночої Допоміжної Територіальної Служби, де вивчилася на водійку й отримала звання лейтенанта. Так Єлизавета стала першою жінкою у королівській сім'ї, яка несла військову службу.

Історія кохання Єлизавети II та принца Філіпа

Принцеса Єлизавета познайомилась зі своїм чоловіком – принцом Філіпом ще у 13 років. Молодий і симпатичний військовий одразу припав до душі монархині, тож спілкування з ним вона довго підтримувала.

Сам Філіп теж мав благородне походження, адже він був єдиним сином принца Андрія й онуком короля Греції – Георга I. Цікаво, що бабусею принца була Ольга Костянтинівна Романова, онука імператора Миколи I.

У 1946 році Філіп наважується попросити у батька Єлизавети – Георга VI руки молодої принцеси. Отримавши благословення і згоду, пара одружилася вже у 1947 році. До слова, перед укладенням шлюбу принц Філіп перейшов в англіканство і відмовився від усіх своїх попередніх титулів й можливостей, аби його нащадки носили його прізвище.



Розкішне весілля Єлизавети II й принца Філіпа / Фото Getty Images

Хоч весілля закоханих припало на важкий післявоєнний час, вінчання монархів стало грандіозною подією для тодішнього суспільства. Молоді побралися у Вестмінстерському абатстві й там Єлизавета виголосила Філіпу присягу, у якій пообіцяла прислуховуватись до свого чоловіка. Людей сколихнув такий вчинок нареченої, адже, за логікою, після того, як принцеса стане королевою, чоловік мав би коритись їй, а не навпаки.

У подружжя народилося четверо дітей:

Чарльз, принц Уельський;

принцеса Анна;

принц Ендрю герцог Йоркський;

принц Едуард, граф Вессекський.

Окрім цього, Єлизавета і Філіп мали щастя зустріти вісім онуків та одинадцять правнуків.



Королівська сім'я / Фото Getty Images

Пару Філіпа та Єлизавети вважали зразком стосунків, у яких присутні розуміння, повага й любов. Їхній союз став найдовшим королівським шлюбом у світовій історії, поки смерть Філіпа у квітні 2021 року не роз'єднала їх.

Сходження на престол

Єлизавета зійшла на престол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 1952 році після смерті свого батька Георга VI. Трагічна звістка про відхід у вічність батька заскочила Єлизавету зненацька. Тоді монархиня разом із принцом Філіпом відпочивала в Африці.

Вже повернувшись у Велику Британію, Єлизавета активно готувалась до сходження на престол. Її коронація відбулася 2 червня 1953 року і стала справжньою подією у житті країни, оскільки вперше подібний захід транслювався на телебаченні.

Коронація Єлизавети ІІ: дивіться відео онлайн

Після передачі корони, на тепер вже Єлизавету II, поклали й інші обов'язки – вона стала главою Співдружності націй й мусила долучатись до правління семи країн: Великою Британією, Канадою, Австралією, Новою Зеландією, Південною Африкою, Пакистаном та Цейлоном.

Також королева отримала повноваження Верховного головнокомандувача Збройних Сил, Лорда Острова Мен, Верховної управительки Церкви Англії, Захисниці віри, Герцогині Нормандії.



Єлизавета II разом із принцом Філіпом після коронування / Фото Getty Images

Єлизавета II правила у доволі непрості часи для Великої Британії: починаючи від появи телебачення, розвиток Холодної війни, фінансових криз до Брекзиту, референдуму про незалежність Шотландії й пандемії COVID-19.

Більшість британців дуже прихильно ставились до постаті королеви й вона навіть входила у список найпопулярніших монархів у світі. Однак, були моменти, коли хвиля суспільного обурення просто "накривала" королівський двір. Так було, коли світ ошелешила трагічна смерть принцеси Діани – першої дружини принца Чарльза, найстаршого сина Єлизавети II.

Єлизавета II за час свого правління змінила 15 прем'єр-міністрів Великої Британії – 6 серпня вона прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила Ліз Трасс.

Улюблені заняття королеви Єлизавети II

Одним із найвідоміших хобі Єлизавети II було розведення собак. У дитинстві майбутній королеві подарували цуценя коргі й ця порода настільки припала до серця монархині, що вона протягом життя не розлучалась із цими песиками.



Королева Єлизавета II й з собакою коргі / Фото Getty Images

В молодості королева любила активні види спорту, тому займалась верховою їздою й плаванням, з якого навіть отримала сертифікат й мала знання рятування потопельників.



Хобі Єлизавети II / Фото Getty Images

У своєму статусі Єлизавета II багато подорожувала й дуже любила це, адже знайомилась з новими країнами та їхньою культурою. На її рахунку понад 325 закордонних візитів, а за час свого правління Єлизавета відвідала понад 130 країн. Ще з дитинства монархині прищеплювали любов до іноземних мов, тож вона вільно розмовляла французькою.



Єлизавета II дуже любила оригінальні капелюшки / Фото Getty Images

Королева обожнювала стильно одягатись й саме вона зробила "родзинкою" свого образу яскраві капелюшки. До слова, жінка активно підтримувала вітчизняних кутюр'є і сприяла їхньому творчому розвитку.

Кілька незвичних фактів про британську королеву:

Єлизавета II не давала інтерв'ю,

вона часто пила алкоголь, але в невеликій кількості,

мала три улюблених замки – Віндзорський, Сандрінгем і Балморал,

мала лише один вихідний – на Різдво,

королеву не можна було торкатися чоловікам – це міг робити лише принц Філіп,

9 вересня 2015 року стала монархом, який правив найдовше у Великій Британії.

Варто нагадати, як Єлизавета II підтримувала Україну. Велика Британія, безумовно, стала союзником України в час великої війни, водночас нас підтримували навіть члени монаршої родини. Єлизавета II зробила чималу пожертву на гуманітарні потреби, вітала з Днем Незалежності та одягалась у вбрання синьо-жовтих кольорів.

Погіршення стану здоров'я королеви

Вже не вперше Єлизаветі II стає гірше. Ще минулого року восени пішли чутки про погіршення стану здоров'я королеви. Тоді вона вперше за 17 років вийшла на публіку з тростиною. Потім Її Величність провела ніч у лікарні, були скасовані кілька публічних виходів. Борис Джонсон тоді запевнив, що з Єлизаветою II все добре, їй просто потрібно більше часу відпочивати. Після тривожних новин про здоров'я, вже 17 листопада королева провела першу зустріч офлайн і повернулась до роботи.

8 вересня Її Величності знову стало гірше. Лікарі були стурбовані її самопочуттям, тому постійно наглядали за королевою. З нею перебували її діти та онуки, принц Гаррі теж терміново вирушив до Шотландії. Вдень вона спокійно померла.

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