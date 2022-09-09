Велика Британія в жалобі за королевою Єлизаветою II. В країні розпочалися процесії з вшанування пам'яті Її Величності.

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Однією з них став салют на честь життя королеви Єлизавети II, який складався з 96 пострілів. Вони пролунали о 13:00 за лондонським часом у Гайд-парку та лондонському Тауері. Кожен постріл символізував рік життя монарха.

Перед збройним салютом для Її Величності у лондонському Тауері пролунав дзвін Королівської каплиці Святого Петра.

Також збройні салюти відбулися по всій Великій Британії та на морі. Таким чином віддали шану королеві, яка правила країною 70 років.

Ввечері 9 вересня в соборі Святого Павла відбудеться служба пам'яті за королевою. Люди вишикувалися в чергу, щоб потрапити на неї.

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