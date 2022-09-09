У перший повноцінний день правління король Чарльз звернувся до нації, яка оплакує смерть Єлизавети II та вітає нового главу держави та Співдружності нації. Від вечора 8 вересня біля Букінгемського палацу зібрався величезний натовп. Люди висловлюють підтримку монаршій родині.

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Велика Британія та весь світ нетерпляче чекали на першу промову Чарльза. Вже завтра, 10 вересня, його офіційно оголосять новим королем. Перед цим він виступив з посланням до нації.

Послання Чарльза до нації: що сказав новий король

У своєму майже 10-хвилинному зверненні до нації король Чарльз віддав шану королеві. Він описав свої почуття смутку за улюбленою матір'ю, яка була для нього натхненням і прикладом для нього та всієї родини.

Король каже, що її життя було "добре прожитим", і воно "глибоко оплакуватиме її смерть". Король сказав, що "прихильність, захоплення та повага", натхненні королевою, "стали відмінною рисою її правління".

Як може підтвердити кожен член моєї сім'ї, вона поєднувала ці якості з теплотою, гумором та безпомилковою здатністю завжди бачити в людях найкраще… Як і сама королева з такою непохитною відданістю, я також урочисто зобов'язуюсь протягом часу, що залишився, який дає мені Бог, підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі нашої нації,

– заявив принц Чарльз.

У своїй промові він також згадав синів – принца Вільяма він нарік як принц Уельський, передавши йому свій титул, а принцові Гаррі та Меган подякував за вірність попри те, що вони ще раніше склали свої королівські обов'язки.

Король також віддав шану своїй коханій дружині Каміллі, підтверджуючи, що вона стала його королевою-консортом. І впевнений, що вона справиться зі своєю місією, на яку він так сильно покладається.

Свою промову Чарльз закінчив з особливим трепетом.

Моя люба мамо, ти вирушаєш у свою останню велику подорож, щоб приєднатися до мого дорогого покійного тата. Я хочу просто сказати: спасибі. Дякую за твою любов і відданість нашій сім'ї та нашій родині народів, яким ти так старанно служила усі ці роки,

– завершив король Чарльз.

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Додамо, що під час свого першого звернення до народу принц Чарльз одягнув траурний смокінг з краваткою, а поруч з ним на столі була фотографія усміхненої матері-королеви.

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