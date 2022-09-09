Із сьогоднішнього дня королівська сім'я вступила у період офіційної жалоби. У новій заяві Букінгемського палацу розповідається, що: "Після смерті Її Величності Королеви Його Величність Король бажає, щоб період королівської жалоби дотримувався з цього моменту і до семи днів після похорону королеви".

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Королівська жалоба дотримуватиметься членами королівської сім'ї, персоналом королівського двору та представниками королівського двору при виконанні службових обов'язків, а також військами, які виконують церемоніальні обов'язки,

– повідомляють у пресслужбі.

Зокрема Букінгемський палац підтвердив деталі салюту, що відбудеться на честь життя королеви. Це відбудеться 9 серпня о 13:00 у Гайд-парку та лондонському Тауері.

Королівські салюти будуть запущені в Лондоні сьогодні о 13:00 у Гайд-парку Королівською кінною артилерією та в Лондонському Тауері Почесною артилерійською ротою. За кожен рік життя королеви буде зроблено по одному патрону, – додали представники Букінгему.

Щодо прапорів, то вони залишатимуться приспущеними у Королівських резиденціях до 8 ранку після останнього дня королівської жалоби. Дата похорону буде підтверджена найближчим часом.

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Про погіршення здоров'я королеви палац повідомив 8 вересня вдень, після чого туди активно почали з'їжджатись рідні королеви.

Вона перебувала у Шотландії, у замку Балморал, де любила проводити канікули. Саме там вона прийняла нового прем'єр-міністра Ліс Трасс за 2 дні до своєї смерті. Зазвичай така подія проходила у Букінгемському палаці.

Ввечері стало відомо, що королева померла вдень. Ліз Трасс у своїй заяві казала, що звістку про смерть їй передали о 16:30, після чого була запущена "операція" під назвою "Лондонський міст". У ній розповідається все про день, коли помирає монарх та схему, за якою відбуваються усі наступні процеси. Наразі тіло королеви везуть в Единбург, де в соборі вона перебуватиме три дні.

Новим королем Великої Британії та країн Співдружності націй став принц Чарльз, який тепер має ім'я Чарльз III.

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