6 сентября королева Елизавета II впервые за продолжительное время появилась на публике. Она приняла отставку Бориса Джонсона и назначила премьером Лиз Трасс. Однако следующую встречу Ее Величество отложило из-за ухудшения состояния здоровья.

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У Елизаветы II ухудшилось самочувствие

С Лиз Трасс Ее Величество встречалось в замке Балморал, расположенном в Шотландии. Именно туда сейчас отправились принцы Чарльз и Уильям. Великобританию всколыхнули новости об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II. На фоне этого телеканал BBC меняет эфирную сетку. Лиз Трасс также высказалась о самочувствии королевы и отметила, что сейчас вся Британия с Елизаветой II и ее семьей. У Букингемского дворца начинают собираться люди.

Вся страна будет глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца этого обеда. Мои мысли и мнения людей во всем нашем Соединенном Королевстве сейчас с Ее Величеством и его семьей,

– написала премьер в твиттере.

Врачи обеспокоины самочувствием королевы, однако пока не госпитализируют ее, а оставляют в Балморале под постоянным медицинским контролем. Сейчас вместе с Ее Величеством находится не только принц Чарльз с сыном, но и ее другие дети – принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Отметим, что ранее Букингемский дворец сообщал, что в среду, 7 сентября, королева должна была встретиться со своими старшими правительственными советниками, но отменила эту встречу, когда врачи посоветовали ей отдохнуть. Заседание должно было состояться в онлайн-формате, там Трасс принесла бы присягу первого лорда казначейства, одного из других ее титулов, а новые министры кабинета приняли бы присягу как тайные советники.