Деньги не пахнут: гастролерши-предательницы, умалчивающие войну в Украине

Многие украинские артистки продолжают жить и работать в России, когда родную землю забрасывают ракетами. Кто из известных женщин перешел на сторону врага, забыл о родине – узнайте в материале.

К сожалению, деньги часто омрачают разум людей. Иногда они становятся ценнее человеческой жизни. Так произошло и со многими артистками, которые раньше были кумирами миллионов украинцев, а теперь из России наблюдают за тем, как жестоко убивают их земляков.

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Ани Лорак

Эта исполнительница ошеломила своих поклонников. 24 февраля она опубликовала лаконичный пост о войне. В двух сторис намекнула, что выступает за мир между Украиной и Россией. Однако не обвинила Россию в войне. После этого Лорак ни разу не выступила против войны, не рассказала огромной аудитории в соцсетях об ужасах, происходящих на ее родине.

Вместо этого артистка удалила страницу в инстаграмме, а в июне появилась на росТВ. После этого Лорак совершила первый публичный выход – побывала на вечеринке по случаю дня рождения сына Филиппа Киркорова. Она сидела за столом вместе с женой Пескова и другими сторонниками Путина, поддерживающими войну.

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Таисия Повалий

Еще одна предательница до сих пор имеет звание народной артистки Украины. Циничность Повалий еще больше, чем у Лорак. 9 мая Повалий развлекала московскую публику на концерте. Более того, она решилась исполнить песню на украинском языке. Ведущий-путинст Дмитрий Губерниев приплел это к тому, что с нацизмом боролись люди разных национальностей и языков.

Это выступление гастролерши вызвало негодование у украинских звезд. Они не смогли подобрать цензурные слова, чтобы описать всю циничность Повалий и в который раз призывали лишить гастролершу украинского гражданства. Отметим, что именно Таисию Катя Осадчая считает главной предательницей Украины.

Пока Повалий развлекается в Москве, ее сын пересиживает войну в Испании. Он прокомментировал выступление матери в Кремле, отметив, что не имеет к этому отношения. А муж артистки еще и радуется тому, что происходит в Украине. О радости Игоря Лихуты за убийства украинцев – читайте по ссылке.

Регина Тодоренко

23 февраля, когда весь мир говорил о вероятной войне, Регина опубликовала пост, которым призвала к миру и намекнула на дружбу между Украиной и Россией. Телеведущая, уже длительное время живущая в России, выступила "за мир во всем мире".

А в первые дни полномасштабной войны Тодоренко не призывала россиян прекратить войну, а устроила в инстаграм-сторис разбор гардероба. За такую циничность нарвалась на критику со стороны Даши Астафьевой. Украинские звезды массово осудили позицию Регины. Никто не понимает, как можно молчать, когда родной город, где проживает семья, забрасывают ракетами:

Алексею Дурневу стыдно за позицию Регины;

Евгений Синельников отметил, что разбор гардероба во время войны – это низко;

Даша Астафьева хочет "начистить морду" Регине Тодоренко, которая отмалчивается в Москве;

Коля Серга, служащий в ТРО, резко осудил действия ведущей;

Катя Осадчая пригласила Регину Тодоренко родить в бомбоубежище;

Игорь Кондратюк подчеркнул, что Тодоренко своим молчанием "подносит оккупантам патроны";

Рамина назвала Регину Тодоренко приспособленкой, а ее мужа – "хамлом и наркоманом".

Лишь на 36 день российского вторжения одесситка объяснила, что молчит, потому что хочет сохранить семью с Топаловым, с которым у нее разные политические позиции. По информации СМИ, Регина Тодоренко недавно родила второго ребенка. Когда в Украине началась война, звезда была беременна. Родители остались в Одессе и оттуда, под звуки взрывов, поддерживали дочь, не осудившую войны против Украины.

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В конце апреля Тодоренко выпустила трек "Он за мной", в котором простилась со всеми, даже с родителями. Новую песню гастролерша посвятила любимому Владу Топалову, фигурирующему в "Миротворце" за незаконные визиты в Крым.

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Жанна Бадоева

Режиссер Алан Бадоев решил полностью отказаться от русского языка, разорвал сотрудничество с россиянами. Казалось бы, так должен сделать каждый украинец, ведь оккупанты убивают ни в чем не повинных земляков, разрушают целые города. Однако бывшая жена режиссера – Жанна Бадоева продолжает делать вид, что войны не существует.

На инстаграм-странице ведущей и звезды программы "Орел и решка" не было ни слова о войне, она активно путешествует, развивает свою карьеру и сотрудничает с россиянами. Это подтверждает русский номер телефона, указанный у имени менеджера в шапке профиля.



Скриншот инстаграмм-страницы Жанны Бадоевой

София Ротару

Лишь в августе, к 30-летию Независимости, 74-летняя София Ротару получала из рук Зеленского почетную награду "Национальная легенда", а сегодня – не осуждает Россию за циничную войну в Украине. В конце февраля София Ротару сообщила, что находится в Киеве и молится за украинских защитников. Однако страну-агрессорку не осудила, ведь до этого она активно выступала в России и получала там награды.

8 марта на границе задержали группу уклонян, среди которых были сын и внук певицы. Они пытались покинуть Украину во время военного положения, когда мужчины встают на защиту родной земли.

Впоследствии директор артистки Сергей Лавров придумал отмазку, почему Ротару молчит о войне в Украине: "София Михайловна всегда была аполитичной, пыталась избегать разговоров на эти темы. Она – народная артистка СССР и все равно хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам".

Что ж, с такой позиции Ротару, как и другие предательницы, может идти вслед за российским кораблем.

Лолита Милявская

Скандальная певица родом из Мукачево на Закарпатье, однако о войне не говорит. Она продолжает зарабатывать в России, чем спонсирует армию оккупантов, которая ежедневно убивает земляков.

9 мая она опубликовала сообщение, где вспомнила деда, который воевал во Второй мировой войне, вспомнила Львов, но ни слова не сказала о войне в Украине, где ежедневно погибают люди. Ее дед вместе с миллионами украинцев упал в борьбе за свободу. А теперь его внучка поддерживает тех, кто пытается убить свободу.

Другие гастролерши, умалчивающие войну

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