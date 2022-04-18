На днях Регина Тодоренко приобщилась к записи очередного развлекательного проекта для российского ТВ. В Москве на "Лужниках" она исполнила новый лирический трек, который посвятила мужу Владу Топалову. Ее выступление сопровождалось ледовым шоу.

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Похоже, после концерта гастролерша вспомнила, что пока она развлекает московскую публику, в ее родной Украине идет война и гибнут мирные люди. Так что Тодоренко снова принялась "напаривать" о дружбе между украинцами и россиянами.

Регина Тодоренко заговорила о мире между Украиной и Россией

Мир должен быть в живых цветах. Подсолнух – цветок. Ромашка – цветок,

– иносказательно написала Регина Тодоренко.

На фото с цветами "голубка мира" добавила наклейки с украинской и русской символикой – сине-желтое и трехцветное сердце.

Скриншот из инстаграма Регины Тодоренко

На этом Регина Тодоренко не остановилась. В следующей инстаграм-сторисе она показала, что среди ее фолловеров много интернациональных пар.

Однако апогеем абсурда стала следующая публикация, в которой певица рассказала о крестном шествии в Риме, во время которого крест несли две женщины – украинка и россиянка. Безусловно, без наклейки голубя мира не обошлось.

Скриншот из инстаграма Регины Тодоренко