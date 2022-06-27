После начала войны в 2014 году на Донбассе Ани Лорак продолжила жить и развивать карьеру в России. Даже полномасштабное вторжение русских военных на родину не остановило ее. Артистка ни разу не высказала свою позицию.

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Ани Лорак появилась на российском телевидении

17 июня Ани Лорак впервые за четыре месяца появилась на экранах телевизоров. Ее показали в развлекательной программе "Где логика?". Примечательно, что выпуск программы был снят еще 20 февраля, однако вышел в эфир только сейчас.

Вместе с Лорак в шоу снялся украинский дуэт Artik & Asti, также предавший Украину и продолжающий работать в стране-агрессорке, спонсирует войну. Эти исполнители также молчат о войне, наблюдают, как россияне убивают их земляков.

Отметим, что с начала полномасштабной войны о жестоких действиях России, кроме Ани Лорак и дуэта Artik & Asti, замолчали украинки: Таисия Повалий, Регина Тодоренко, MARUV, Наташа Королева, Лолита Милявская, Елка, Анна Седокова, Мари Краймбре, Жанна Бадоева.

Ани Лорак планировала тур по Украине

В августе 2021 Ани Лорак впервые за семь лет дала концерт в Украине. Тогда артистка в разгар курортного сезона выступила в популярном одесском клубе Itaka. Там гастролерша дважды собирала аншлаг и пообещала поклонникам вернуться.

Тур по Украине исполнительница запланировала на май 2022 года. В Харькове, который ежедневно беспощадно обстреливают российские оккупанты, Лорак хотела выступить дважды.

Но с 24 февраля исполнительница ни разу не осудила войну в Украине, не выразила поддержку поклонникам, которые ходили на ее концерты, восхищались ею, ждали встречи. В интервью украинской журналистке о выступлениях в России певица сказала так: "Я птичка, которая дарит музыку без границ". Лорак стремилась усидеть на двух стульях, однако не удалось. Когда пора окончательно выбирать, она показала настоящее лицо – ей безразлично украинцев, главное – не потерять заработок.