Многие звезды вступили в ряды терробороны и ВСУ с первых дней войны. Мужчины позаботились, чтобы жены с детьми были в безопасности, а сами встали на защиту Украины. Каждый день они вместе со многими другими земляками рискуют жизнью, изгоняя русских оккупантов из наших земель. Эта война всегда изменила всех не только внутренне, но и внешне.
Интересно Неожиданные дуэты и эксгастролеры: украинские звезды до слез поют о войне
На сердце появились раны, которые уже никогда не заживут, а на лице – морщины, которые всегда будут напоминать об этой жестокой войне. Мы привыкли видеть их счастливыми на сцене, в элегантных одеждах на красных дорожках светских мероприятий. Кажется, что это было в прошлой жизни. Более 100 дней борьбы с русскими захватчиками – как вечность. Как они изменили тех, чьим творчеством увлекаются миллионы украинцев – узнайте дальше.
Группа "Антитела"
Музыканты группы "Антитела" до и во время войны / Фото из инстаграмма коллектива
Андрей Хливнюк
Лидер группы "Бумбокс" до войны и после ранения / Фото из инстаграмма Хливнюка
Женя Галич
Солист O.Torvald до войны и на службе в ВСУ / Фото из инстаграмма Галича
Максим Михайлюк
Главный герой "Холостяка-10" до войны и на службе / Фото из инстаграмма Михайлюка
Олег Сенцов
Режиссер до войны и на фронте / Фото из фейсбука Сенцова
Ахтем Сеитаблаев
Режиссер до войны и на службе в ТрО / Фото из фейсбука Сеитаблаева
Александр Положинский
Экссолист группы "Тартак" на сцене и на фронте / Фото из фейсбука Положинского
Андрей Фединчик
Актер к войне и на службе / Фото с инстаграмма Фединчика
Алексей Тритенко
Актер в мирное время и на фронте / Фото с инстаграмма Тритенко
Коля Серга
Певец до войны и на службе в ТрО / Фото из инстаграмма Серги
Дмитрий Дикусар
Танцовщик на сцене и на фронте / Фото из инстаграмма Дикусара
Виктор Бронюк
Солист группы ТИК до войны и на службе / Фото из инстаграмма Бронюка
Даниель Салем
Ведущий к войне и в терробороне / Фото из инстаграмма Салема
Yarmak
Рэпер до войны и на службе в ВСУ / Фото с инстаграмма Yarmak
Гарик Бирча
Актер в мирное время и на фронте / Фото из инстаграмма Бирчи
Михаил Панчишин
Певец к войне и на службе / Фото с инстаграмма Панчишина
Евгений Терехов
Общественный деятель и муж Наталки Карпы к войне и на службе / Фото из фейсбука Терехова