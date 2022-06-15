14 июня Тодоренко исполнилось 32 года. Именно по этому случаю ее мама опубликовала пост в инстаграмме.

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Что написала мама Регины Тодоренко

"С днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная доченька! Будь нам здоровой, счастливой и любимой! Пусть тебя окружают достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и положительные эмоции! Наша одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!", – написала Ирина Тодоренко.

Также женщина опубликовала фото дочери с зятем и внуком. На фотографии Регина и ее семья искренне улыбаются.



Регина Тодоренко с мужем и сыном / Фото из инстаграмма Ирины Тодоренко

Регина Тодоренко умалчивает войну в Украине