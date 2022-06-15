14 июня Тодоренко исполнилось 32 года. Именно по этому случаю ее мама опубликовала пост в инстаграмме.
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Что написала мама Регины Тодоренко
"С днем рождения, наша любимая ласточка, наша уникальная доченька! Будь нам здоровой, счастливой и любимой! Пусть тебя окружают достойные люди, новых интересных идей и творческих проектов! Пусть каждый день твоего нового года приносит гармонию в душе и положительные эмоции! Наша одесская семья любит, ждет и всегда гордится тобой! Ты наш самый светлый лучик света!", – написала Ирина Тодоренко.
Также женщина опубликовала фото дочери с зятем и внуком. На фотографии Регина и ее семья искренне улыбаются.
Регина Тодоренко с мужем и сыном / Фото из инстаграмма Ирины Тодоренко
Регина Тодоренко умалчивает войну в Украине
- Незадолго до 24 февраля ведущая выступала "за мир во всем мире". Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, артистка опубликовала в сети разбор гардероба , делая вид, что ничего не происходит.
- На 25-й день войны Тодоренко исполнила песню Zombie ирландской рок-группы The Cranberries. Тогда она заявила, что "музыка всегда звучит более убедительно". Однако эти оправдания публика не приняла, по адресу Регины постоянно был хейт.
- 31 марта артистка впервые заявила, почему молчит о войне. Оказывается, во всем виноват ее супруг Влад Топалов, с которым "не совпадают позиции". Отметим, что уже не раз россияне обстреливали родной город Регины – Одессу, где живет семья исполнительница.
- Регина Тодоренко пожаловалась, что из-за "нынешних реалий", а именно так предательница называет жестокую войну, потеряла друзей, с которыми дружила 15 лет. Родители ее молчания поддерживают, они "веселят дочь" из Одессы.
- В конце апреля гастролерша выпустила песню "Он за мной", которую посвятила любимому Владу Топалову. Да, в свежем треке она простилась со всеми, даже с родителями.