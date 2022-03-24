Лишь в августе, к 30-летию Независимости, 74-летняя София Ротару получала из рук Зеленского почетную награду "Национальная легенда", а сегодня – не осуждает Россию за циничную войну в Украине. У ее концертного директора есть на это свое объяснение.

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Почему София Ротару молчит о войне в Украине

Софья Михайловна всегда была аполитичной, пыталась избегать разговоров на эти темы. Она – народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам,

– ошеломил Сергей Лавров.

Более того, он предположил, что София Ротару молчит о войне, потому что опасается за гастроли в России. Он вспомнил, как ее сын Руслан сорвал концертный тур фото, где она с сине-желтым флагом.

"Она извлекла огромный урок после того, как сын подставил ее с украинским флагом. В 2014 году, уже после присоединения Крыма, у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И ее сын опубликовал в соцсетях фотографию матери с сине-желтым флагом, подписав "Слава Украине!" Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить", – вспомнил Лавров.

Интересно, что сам Сергей Лавров признался, что давно не общался с Ротару. Он якобы "боится ей звонить", поэтому не в курсе того, что с ней сейчас.

Как София Ротару комментировала войну в Украине

Около месяца назад, 28 февраля, певица утверждала, что война застала ее в Киеве. Она уверяла, что молится за наших защитников, а ее руки трясутся из-за жестоких боев по всей стране. Гастролерша даже написала о российских ракетах, бомбящих жилые кварталы, но не призвала Путина остановить войну.

Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части,

– писала артистка в инстаграме.

Где сейчас София Ротару – неизвестно. Однако 7 марта на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский, задержали ее родственников – сына Руслана и внука Анатолия. Мужчины пытались незаконно сбежать из Украины на лодке.