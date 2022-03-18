Блогер отметил, что российская армия угрожает абсолютно всем, родители Тодоренко не исключение. Если она боится за свою жизнь и семью, она могла протестовать в другой стране.

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Алексей Дурнев о Регине Тодоренко

Регина относительно недавно стала частью российского шоу-бизнеса – около 5 лет назад. Раньше она жила и выступала в Украине, поэтому молчание во время войны вызывает возмущение у многих граждан.

"Я вместе с блогерским сообществом пытался как-то доставать оттуда информацию. И вопрос, который меня интересовал: "Почему такое тотальное молчание? Что там происходит? Может, их взяли в плен? Может, у кого-то похитили семьи? Может быть, загоняют иголки под ногти? Очень серьезно угрожают?", – поделился Дурнев.

Родители ведущей живут в Одессе, где постоянно сохраняется угроза российского вторжения. Они так же в опасности, как и миллионы других украинцев. Регина могла бы вместе с мужем и сыном улететь в другую страну, если боится за них, и там развернуть антивоенное движение. Но вместо этого она публикует стрис, где предлагает подписчикам выбрать между мастер-классом по финансам и разбором гардероба.

За Регину Тодоренко очень стыдно, вообще не понимаю как это так. Тем более, ее родители живут в Одессе,

– подытожил Алексей.