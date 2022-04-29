На днях состоялась премьера песни Регины Тодоренко – "Он за мной". Трек, очевидно, о любви к муже-россиянину Владу Топалову, который фигурирует в "Миротворце" за незаконные визиты в Крым. Именно через него певица поставила табу на тему войны в родной Украине, так что не удивительно, что в ее новом сингле звучат слова "до свидания всем".
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Регина Тодоренко простилась со всеми в новой песне
В свежей композиции гастролерши звучат довольно символические фразы о прощании с родителями, внутренних изменениях и безразличие к тому, что говорят о ней другие:
- "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой";
- "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой";
- "Я люблю его больше себя самой. До свидания всем";
- "Мне наплевать, что говорят о нас".
Похоже, таким образом Регина Тодоренко заявила, что ни о чем не жалеет и окончательно распрощалась со своей Родиной. Однако здесь ее не ждут еще с 24 февраля, когда она подло промолчала о наступлении России на Украину.
Что Регина Тодоренко говорит о войне
- Незадолго до 24 февраля артистка выступила "за мир во всем мире", а после разозлила сеть разбором гардероба в сторис.
- На 25-й день войны Тодоренко исполнила песню Zombie ирландской рок-группы The Cranberries и написала, что "музыка всегда звучит более убедительно". Но это не спасло ее от хейта.
- Лишь 31 марта певица впервые объяснила, почему молчит о войне в родной Украине. Как выяснилось, во всем виноват Топалов, с которым у нее "не совпадают позиции".
- Более того, Регина Тодоренко пожаловалась, что из-за "нынешних реалий" (как она называет войну) потеряла друзей, с которыми дружила 15 лет. Родители ее молчания поддерживают, они "веселят дочь" из Одессы.