За 37 дней российского наступления Регина Тодоренко так и не выдавила из себя слово "война", которое в Москве под цензурой. Полномасштабную войну она называет "нынешними реалиями", но признается, что очень волнуется за родителей в Одессе.

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Регина Тодоренко о родителях в Одессе

Гастролерша уверяет, что родные, которые, очевидно, тоже прячутся в подвалах от обстрелов, ее всячески успокаивают. Хотя от этого "уровень ее тревоги не снижается, спокойствие не налаживается".

Они у меня заядлые оптимисты, они меня веселят. Они стараются быть в адекватном состоянии для меня, потому что понимают, что сейчас меня нужно беречь. Они очень хорошо настроены, говорят: "Все классно, дочка. Мы молодцы, мы тебя любим",

– поделилась Регина Тодоренко.

Интересно, что артистка все равно находит повод пожаловаться. Беременной ей якобы хочется дарить любовь и радость, но из-за событий в Украине она только тревожится.

"Я беременна. У меня такое состояние, что хочется только ходить и радоваться. Мне хочется светиться, дарить любовь, радость, транслировать ее. Но когда я понимаю, какие события происходят в Одессе, я начинаю тревожиться", – добавила звезда российского ТВ.