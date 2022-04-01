В четверг, 31 марта, на ютуб-канале Регины Тодоренко вышло интервью с психологшей Викой Дмитриевой, которая расшифровывала гастролерше, "как жить в нынешних реалиях". В нем телезвезда впервые намекнула, почему не решается публично заговорить о войне в Украине.
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Почему Регина Тодоренко молчит о войне в Украине
Как выяснилось, все из-за мужа-россиянина Влада Топалова. У них с певцом разные позиции, поэтому, чтобы сохранить семью, они наложили вето на все политические темы. Очевидно, Тодоренко легче предать Родину, чем пойти против любимого.
Мы поняли, что нам трудно прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном,
– выразилась Регина Тодоренко.
Регина Тодоренко с мужем и сыном / Фото из инстаграма гастролерши
Более того, звезда российского ТВ осмелилась пожаловаться, что из-за "нынешних реалий" кто-то (видимо, она сама) теряет давних друзей, братьев и сестер.
"В семьях разные взгляды, расходятся пары, люди не могут договориться, живя в разных странах. Это страшно, что по стечению обстоятельств ты теряешь друзей, с которыми дружил 10-15 лет. Братья, сестры просто друг другу не звонят", – делится гастролерша.
Что украинский шоу-биз говорит о Регине Тодоренко
- На пятый день войны телеведущая Катя Осадчая просила певицу выбирать – карьера или Родина и напомнила, что у нее все еще украинский паспорт.
- Модель Даша Астафьева после разбора гардероба в сторис называла Тодоренко "гнидой". Звезде стало стыдно, что когда-то здоровалась с ней и знала ее.
- Евгений Синельников, режиссер тревел-шоу "Орел и решка", которое сделало Регину популярной, признался, что та надиктовала ему несколько голосовых сообщений в слезах, говорила: "Держитесь, я вас умоляю!".
- Блогеру Алексею Дурневу "очень стыдно" за Тодоренко, ведь ее родители до сих пор живут в Одессе.
- Шоумен Коля Серга, тоже работавший с Региной на "Орел и решка", осуждает ее за молчание и уверен, что после победы она "захочет снова переобуться в сине-желтый".