В четверг, 31 марта, на ютуб-канале Регины Тодоренко вышло интервью с психологшей Викой Дмитриевой, которая расшифровывала гастролерше, "как жить в нынешних реалиях". В нем телезвезда впервые намекнула, почему не решается публично заговорить о войне в Украине.

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Почему Регина Тодоренко молчит о войне в Украине

Как выяснилось, все из-за мужа-россиянина Влада Топалова. У них с певцом разные позиции, поэтому, чтобы сохранить семью, они наложили вето на все политические темы. Очевидно, Тодоренко легче предать Родину, чем пойти против любимого.

Мы поняли, что нам трудно прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном,

– выразилась Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко с мужем и сыном / Фото из инстаграма гастролерши

Напомним, мужч Тодоренко Влад Топалов фигурирует в базе "Миротворец" из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины, участия в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

Более того, звезда российского ТВ осмелилась пожаловаться, что из-за "нынешних реалий" кто-то (видимо, она сама) теряет давних друзей, братьев и сестер.

"В семьях разные взгляды, расходятся пары, люди не могут договориться, живя в разных странах. Это страшно, что по стечению обстоятельств ты теряешь друзей, с которыми дружил 10-15 лет. Братья, сестры просто друг другу не звонят", – делится гастролерша.

Интересно, что на протяжении всего интервью Регина и Виктория говорили не о войне в Украине, которую развязала Россия, а о "нынешних реалиях" . Как отметила гастролерша в субтитрах, это "то, о чем нельзя говорить в слух" .

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