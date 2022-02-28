Украинская певица София Ротару, часто выступающая в России и получающая там награды, на 5-й день русско-украинской войны нарушила молчание.

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Ротари о войне в Украине

Исполнительница опубликовала сообщение, в котором высказалась о войне. Она отметила, что свобода не стоит агрессии, смертей и разрушения.

Независимость и свобода дорого стоит – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце в клочья!

– написала София Ротару.

Артистка сообщила, что находится в Киеве. Там она молится за украинских защитников.

"Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст и так, мои руки трясутся. Дрожат, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и миру!" – написала она.



София Ротару высказалась о войне / Фото с инстаграма Софии Ротару

Напомним, еще в декабре 2021 года София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Там она сфотографировалась в объятиях Филиппа Киркорова, упрямо молчащего и не говорящего о российском вторжении в Украину.

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Текст публикации Софии Ротару

Грустно, грустно за край...

Независимость и с вобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части!

Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и Мира!