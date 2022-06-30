Соответствующее видео было опубликовано на фан-странице исполнительницы. Поклонники очень рады, что Лорак наконец-то появилась на публике.

Обратите внимание "До свидания, Ани Лорак": что звезды говорят о предательнице

После начала войны на Донбассе в 2014 году Ани Лорак продолжила выступать на России, жила там. Когда страна-агрессорша начала непровоцированную войну против Украины, гастролерша не высказала свою позицию, не призвала остановить убийства мирных людей. Она молчала. Но это молчание можно понимать как поддержку путинского режима. Лорак выбрала деньги и поддержала убийства тех украинцев, которые нетерпеливо ждали ее концерты в Харькове, Одессе и других украинских городах.

Ани Лорак была на вечеринке Киркорова

Еще один поклонник Путина – Филипп Киркоров организовал в России вечеринку по случаю празднования дня рождения своего сына. В то время, когда российские ракеты летели на мирных украинцев, города, торговые центры, автосервисы, Лорак развлекалась в компании поклонников сумасшедшего убийцы.

Также на праздновании присутствовали: жена спикера Путина Дмитрия Пескова – Татьяна Навка, Иосиф Пригожин и Григорий Лепс. Кроме Ани Лорак из предательниц Украины еще были Валерия и Анна Асти из дуэта Artik & Asti.

Лорак на вечеринке Киркорова: смотрите видео онлайн