Кондратюк уже неоднократно осуждал артистов, которые умалчивают о войне в Украине, чем поддерживают оккупантов. Среди них MARUV, Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Светлана Лобода. Они боятся произнести имя Путина и призвать русскую армию остановиться.

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Продюсер подчеркнул, что еще с 2014 года для него россияне являются заложниками Путина и неплохой жизни, которая у них была до начала этой войны. Они ослеплены пропагандой и не хотят видеть и понимать правду. Те известные люди, которые поддержали Украину, вынуждены уехать из России, поскольку оставаться там опасно для них и семьи. А звезд, которые родом из Украины, однако умалчивают войну, Кондратюк назвал "безмозглыми артистками".

Они избрали сторону агрессора. Они хотели денег, показать, что они понимают больше, чем мы, украинцы, которых тот агрессор расстреливает, отбирает территории. Это значит, что они безмозглые куклы. И все. Больше ничего не скажешь,

– подчеркнул продюсер.

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Игорь Кондратюк о Регине Тодоренко

Телеведущая и певица Регина Тодоренко родом из Одессы, однако с начала войны она еще ни разу не осудила действия российских властей и армии.

Регина Тодоренко преподносит патроны тем ребятам, которые стреляют в наших военных и мирных граждан. Может ей кто-то сказал, не знаю. Сегодня невозможно быть "вне политики". Не то время!

– эмоционально выразился Кондратюк.