В телеэфире шоу "Утро с Украиной" Ирина Билык поделилась своими мыслями о предателях: Ани Лорак и Таисии Повалий. Она отметила, что их имена – навсегда для нее вычеркнуты. Впрочем, ее поразил муж Повалий – продюсер Игорь Лихута.

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Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами здесь,

– заявила Билык.

В частности, она не чувствует сожаления и к украинке Ани Лорак, которая недавно засветилась на росТВ в программе "Где логика?".

В 2018 году Лихута в одном из интервью рассказал, что ее, жену и сына травят украинские СМИ и "плетут чепуху".

"Некоторых артистов выбрали как мишень и методично травят. Самый нелепый слух, который о нас пустили, будто мы бросили все в Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по-прежнему живет в Киеве, где мы есть и квартира, и дом", – говорил тогда продюсер и жаловался, что Повалий лишили возможности работать в Киеве.



Повалий и Лихута / Фото из открытых источников

Повалий и война в Украине

Артистка родилась в селе Шамраевка в Киевской области в семье Николая и Нины Даниловны Гирявец (Конопляна). С детства интересовалась и получила соответствующее образование. После брака с Владимиром Повалием в 18-летнем возрасте она родила сына Дениса, который сейчас находится в Испании и не комментирует поступки матери.

В 1993 году она вышла замуж за продюсера Игоря Лихуту. Мужчина родом из Киева и является сыном джазового барабанщика Леонида и матери Маргариты. С детства мечтал быть актером, но во взрослой жизни выбрал работу в шоу-бизнесе. С 1993 года Лихута стал для Таисии продюсером, водителем, звукорежиссером, костюмером и осветителем, всегда ездит с ней на гастроли. До брака с ней было двое детей.

Если о политической позиции Лихуты известно мало, то женщина совершала неоднозначные поступки в своей карьере. Женщина была кандидатом Партии регионов в октябре 2012 года на парламентских выборах в Украине и заняла второе место в партийном списке. Несмотря на начало войны в Украине в 2014 году, уже в сентябре того года она посетила Госдуму России с группой депутатов "За мир и стабильность". Тогда было открыто уголовное производство. Последние 8 лет она активно гастролировала по России.

С начала российского вторжения Повалий ни разу не высказалась о войне в Украине – более того, она выступила в Кремле на концерте ко Дню победы с украинской "Песней о рушнике". Также 26 июня она посетила модный показ дизайнера Валентина Юдашкина в рамках московской недели моды.

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