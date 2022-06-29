Украинские артисты не понимают, как можно молчать о войне в Украине, когда о ней говорит весь мир. Кто и что говорил о Лораке – читайте дальше в материале Showbiz24.

Обратите внимание Впервые за время войны: Ани Лорак появилась на российском телевидении

24 февраля Ани Лорак чрезвычайно лаконично написала о войне в Украине. Гастролерша опубликовала две сторис, которыми намекнула, что выступает за мир между Украиной и Россией. Никаких обвинений в сторону кормящей ее последние 8 лет агрессорки, никаких соболезнований Украине, никаких призывов остановить войну. После этого она ни разу не высказывалась об ужасах, происходящих в Украине. За такую позицию на Лорак посыпалась критика со стороны ее коллег. Артистка показала настоящее лицо – ей безразлично земляков, убийства детей, женщин и всех других украинцев, которые каждый день погибают от вражеских ракет.

Как звезды осудили позицию гастролерши

Ирина Федишин

То, что Украину ежедневно забрасывают ракетами, никак не смущает Лорак, у которой до сих пор есть украинское гражданство. Это подчеркнула Ирина Федишин.

Это дно. Когда гибнут люди, дети и когда молчит Ани Лорак, гражданка Украины, я не понимаю, почему. Жизнь человека – бесценна, и я не знаю, чем она руководствуется. Вариант, когда можно сидеть на двух стульях, не пройдет. Украина этого не простит и не забудет. На Лорак действует русская пропаганда. Пропаганда выела ей разум. Она для меня не украинка.

Анастасия Приходько

Анастасию возмущает то, что предательница до сих пор имеет звание народной артистки Украины.

А чего только звездочку? А лишить звания? А впаять за измену Родине? Я бы еще и гражданство лишила. Оно потом всплывет с украинскими песнями и будет рассказывать как она любит Украину! Вспомните потом. Действуйте уже сейчас, сейчас самое время, когда нужно все расставить на места.

Мария Яремчук

Участница Евровидения подчеркнула, что украинским артистам, живущим в России и молчащим о войне, нет обратной дороги. Это люди, навсегда ставшие врагами для родины.

Ани Лорак разочаровала меня больше всего. В ситуации, которая есть сейчас, это просто вопиющее. Нет слов, чтобы оставаться корректным и не использовать нецензурную лексику.

Олег Бондарчук

Украинский режиссер-постановщик также осудил Лорак. По словам Боднарчука, на одну подругу у него стало меньше – к сожалению, или к счастью.

Мне было очень важно, чтобы в этот момент все вышли с флагом Украины и высказали свою позицию. Мне такая подруга не нужна. До свидания, Ани Лорак.

Оля Полякова

Артистка обратилась к тем украинкам, которые 8 лет зарабатывали в России и финансировали войну.

Злость, что они не понимают, что ничего по-прежнему не будет. Не будет концертов, не будет площадок, не будет безумных денег за корпоративы. Никто там уже не будет зарабатывать! Чего сидеть и трястись? Чего сидеть и молчать?

Злата Огневич

Для Златы Огневич молчание Ани Лорак – боль, а позиция "дерева любви" – стыд.

Мой шок был по отношению к Ани Лорак. Это шок с болью вместе. Было больно узнать и увидеть, что она "дерево любви", и на это дерево прилетают птицы. Поэтому оставим все "деревья любви" там, где они есть.

Микка Ньютон

Ньютон не понимает артисток, которые отмалчиваются в России, когда та убивает их земляков, ни в чем не повинных детей, у которых должна быть вся жизнь впереди.

У вас есть возможность уехать в другие страны. Я считаю, если человек действительно талантлив, то он может зарабатывать в любой точке мира. Зачем ты держишься за сцену? Я без сцены прекрасно чувствую себя уже более 8 лет. Хотя выросла на сцене, пою с 5 лет. И не знала, что можно быть не на сцене. Я эмигрантка, раньше меньше денег зарабатывала.

Катя Осадчая

Телеведущая не понимает, почему Лорак повелась на советы Киркорова. Сначала артистка просто умалчивала войну, а теперь удалила аккаунт в инстаграмме.

Мне трудно даже понять, как люди так могут делать. Я многое об этом думала, обдумывала, какие могут быть причины такого поведения. Карьера в России, в Украине – война, возвращаться некуда? Молчат, потому что думают, что Россия захватит Украину, и они вернутся в Украину звездами? Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей победы все станет ясно.

Лилия Подкопаева

Гастролерша Ани Лорак была одной из лучших подруг Лилии Подкопаевой, они кумовья. Даже после 2014 звезды тесно дружили, а сейчас, как уверяет олимпийская чемпионка, перестали.

Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся.

Ирина Билык

Артистка не испытывает жалости к предательнице, которая продолжает работать в России, на днях засветилась на росТВ.

Я вычеркнула это имя навсегда.

Кто из украинцев поддержал Лорак

Однако не все звезды осуждают изменницу. Слава Каминская , которая с детьми уехала в Нидерланды, не поддерживает украинскую армию, слушает русскую музыку, не воюет на информационном фронте и постоянно жалуется на жизнь за границей, вступилась за Ани Лорак.

Певица убеждена, что гастролерша Ани Лорак молчит о войне в родной Украине, потому что боится за семью, в том числе за 10-летнюю дочь Софию. Она считает нормальным, что страх сильнее патриотизма.

Все боятся. У всех есть дети. Я понимаю, патриотизм – это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-нибудь, а кто будет смотреть за твоим ребенком? Ну типа кому это нужно?

Важно Катя Осадчая назвала имя главной предательницы Украины