9 мая в России цинично отпраздновали годовщину победы над нацизмом. Украинская гастролерша Таисия Повалий выступила на одном из концертов, где пела на украинском.

О чем речь Повалий развлекала московскую публику на концерте 9 мая: пела украинскую песню

Как отреагировала Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько возмутилась циничным и бесчестным выступлением Повалий. Она напомнила, что уже долго боролась за то, чтобы забрать звание у гастролеров.

"Я не сломалась за 8 лет борьбы здесь против этой нечисти, боролась против украинских изменников, когда почти не чувствовала поддержки, боролась против русских и их нападений со всех сторон! И об этой гнили говорила 8 лет забрать звание, забрать право выступать на территории Украины! Все эти Порошенко, Тимошенко, Нищук и все остальные не заботились об украинской культуре! А заботились о своих активах. И я очень прошу обратить на это внимание тех, кто в состоянии в конце концов решить этот вопрос", – написала Приходько.

Исполнительница добавила, что нужно провожать бороться за то, чтобы запретить гастролеров в Украине.

Потому что во время войны петь в кремле украинских песен в то время, когда погибают украинцы, это уже за пределом добра и зла… От Тодоренко до Повалий, от Лободы до Елки, и так далее оставить всех званий и запретить выступления в публичных просторах! Навсегда. Только так строится свободное государство!

– подчеркнула певица.

Заметим, Анастасия Приходько действительно активно выступает против гастролеров, в частности, Ани Лорак и Светланы Лободы. Она предлагала наказать их за молчание, лишив украинского гражданства и всех званий.

Реакция Кати Осадчей

Телеведущая более лаконично высказалась о гастролерке, но не менее эмоционально.

Это уже даже не описывается словом п*здец. Тема лишения гражданства актуальна,

– написала она.



Катя Осадчая о Повалии / Фото с инстаграм-сториз