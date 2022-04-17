Певица и ведущая Украины Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине. Такая позиция вызвала возмущение и у Рамины Эсхакзай.

К слову На ребре долго не простоишь, – Леся Никитюк обратилась к Тодоренко, с которой вела "Орел и решку"

Рамина о Тодоренко

Блогерко отметила, что Регина Тодоренко долгое время работала с пиарщицей Екатериной, которая 20 дней искала маму, которая была в Мариуполе. Но, похоже, это не очень смущало Регину.

"Есть такие люди хитрые, приспособленцы. Регина довольно долгое время работала с пиарщицей, которую звать Екатериной, ее мать была в Мариуполе. Катя выставляла пост, о том, что ищет свою маму, 20 дней она ее искала. Уже нашла, но их дома уже нет. И Регина, наверное, знала, что Катя из Мариуполя. Это человек, который помогал Регине стать известным", – сказала Рамина.

Я понимаю, очень классная отмазка, что у тебя мужчина – Влад Топалов. Я скажу так: Влад Топалов – хамло и наркоман. Такой выбор сделала Регина Тодоренко. Это человек, который ничего не понимает и будет потом прикрываться тем, что была беременна,

– отметила Эсхакзай.

Заметим , Регина Тодоренко действительно прячется за мужем-россиянином Владом Топаловым. Она признавалась, что тема политики в ее семье табуирована. Все потому, что звезда якобы хочет сохранить хорошие отношения с любимым , потому что у нее с Топаловым разные позиции.