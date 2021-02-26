В течение последней недели западные СМИ не прекращали говорить о госпитализации принца Филиппа, а также о звездах, которые объявляли о своей беременности и родах. Об этом и других главных событиях недели читайте в материале Showbiz 24.

Итоги Showbiz 24

Госпитализация принца Филиппа

99-летний муж британской королевы Елизаветы II еще на прошлой неделе, 17 февраля, был госпитализирован из-за "плохого самочувствия". Сначала врачи планировали наблюдать за его состоянием здоровья несколько дней, но на этой неделе стало известно, что он останется в больнице минимум до следующей недели. Напугало и то, что принц Чарльз – сын Филиппа – вышел от него из больницы со слезами на глазах, а принц Гарри – внук мужчины – и вовсе хотел нанять частный самолет, чтобы навестить дедушку прямо из США.

К слову Ему значительно лучше: младший сын принца Филиппа рассказал о состоянии здоровья 99-летнего отца

Как оказалось, причиной госпитализации в Букингемском дворце назвали инфекцию, но какую именно – не уточняли. По словам принца Уильяма, другого внука принца Филиппа, дедушка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Сразу после госпитализации в СМИ уточняли, что болезнь не была вызвана коронавирусом. Совсем недавно он и его жена Елизавета II первыми получили вакцину от COVID-19. Сама королева в новом интервью призналась, что чувствует себя хорошо и защищенно, и призывает всех делать прививки, чтобы быть здоровыми.

Секс-скандал с Жераром Депардье

Об одиозном актере из Франции слышали немало киноманов, ведь он известен не только ролью в знаменитом фильме "Астерикс и Обеликс", но и российским гражданством, которое он потребовал получить в 2013 году. В последние годы он "прославился" из-за секс-скандала: в 2018 году молодая актриса обратилась в полицию с обвинениями, что Депардье дважды нападал на нее в его парижской квартире во время неформальных репетиций. Актер тогда все опровергал и из-за недостаточной доказательной базы дело закрыли.

В 2020 году актриса вновь обратилась в полицию, чтобы дело пересмотрели, и после новых свидетельств в декабре, дело возобновили. Сначала на скандал отреагировал агент актера – Арно Фрилле, который отметил, что все неправда, дело подняли безосновательно, а обвинения – ничто более чем попытка нажиться на репутации Жерара.

Сам актер отреагировал на событие только 26 февраля, когда заявил, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств его злодеяний. Он также обвинил СМИ и соцсети в подогревании ситуации.

Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, вебсайтами, социальными сетями мы как бы живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ошибочные и предвзятые новости. Я все это ненавижу,

– заявил Депардье.

Мужчина твердо заявил, что 10 марта в суде сможет доказать свою невиновность. По его мнению, судья не поверит в то, что он может быть насильником.

Новые патронажи от Елизаветы II

Еще в начале 2020 года скандальные Меган Маркл и принц Гарри заявили, что хотят выйти из королевской семьи и больше не выполнять предназначенные им обязанности. Ситуация приобрела безумную огласку, учитывая пристальное внимание прессы к британским супругам, а также того, что Елизавета II предварительно не была извещена о решении внука и его жены. Следовательно, она дала паре год испытательного срока, где Меган и Гарри должны были попробовать, смогут ли жить независимо от монаршей семьи.

Обо всем скандале вокруг выхода Меган и Гарри из королевской семьи – читайте здесь.

Почти год жизни в Канаде и США все же показал Меган и Гарри, что они строят совершенно новую жизнь, поэтому в разговоре с королевой на прошлой неделе они подтвердили, что полностью покидают королевскую семью. Королева была вынуждена забрать часть патронажей (покровительства в организациях) и передать их другим членам семьи. Следовательно, по неофициальной информации в СМИ, новые патронажи перейдут следующим лицам:

56-летний принц Эдвард, сын Елизаветы II, или его 56-летняя жена Софи – патрон Королевского национального театра (вместо Меган)

(вместо Меган) Софи, графиня Уэссекская, жена принца Эндрю – патрон Ассоциации университетов Содружества (вместо Меган)

(вместо Меган) 70-летняя принцесса Анна, дочь Елизаветы II – должность генерал-капитана королевской морской пехоты (Royal Marines) (вместо Гарри)

(вместо Гарри) 38-летний принц Уильям, наследник престола после принца Чарльза – должность воздушного коменданта Королевских ВВС (Royal Air Force Honington) (вместо Гарри)

(вместо Гарри) Принц Уильям – патрон Регбийного союза (вместо Гарри)

(вместо Гарри) Принц Уильям – патрон Футбольной лиги по регби (вместо Гарри).

Сейчас королева еще колеблется над должностями президента и вице-президента благотворительной организации The Queen's Commonwealth Trust, которые раньше занимали Гарри и Меган соответственно. Патронаж в таких организациях, как Mayhew – организация по защите животных и Smart Works – компания для оказания помощи безработным женщинам, останутся за Меган Маркл. То же касается принца Гарри: он остается патроном в Rhino Conservation Botswana – организации по охране носорогов в Ботсване; Игры непокоренных (Invictus Games) – международных спортивных соревнований в параолимпийском стиле; африканской организации Dolen Cymru и Мемориальном фонде Генри ван Штраубензеи.

Подробнее Королевский театр и регбийный союз: каких патронажей лишились принц Гарри и Меган Маркл

"День рождения" Леси Украинки

25 февраля вся Украина отмечала 150 годовщину со дня рождения легендарной украинской поэтессы, писательницы и переводчицы Леси Украинки. Ее творчеством, без преувеличений, восхищаются миллионы украинцев. Поэзии Ларисы Косач (настоящее имя поэтессы) изучают в школах, а ее творческую деятельность до сих пор исследуют ученые и биографы. Впрочем, ее литературное наследие существует не только в книгах, но и в песнях и фильмах. Кроме проникновенных цитат, исполнители и режиссеры вдохновляются образами героев Леси и изображают их уже в своих "произведениях". Вот несколько материалов, которые мы предлагаем посмотреть не только в день годовщины Леси Украинки, но и в любой момент для поиска вдохновения:

Куда поехать, чтобы узнать больше о жизни Леси Украинки

5 идей для крутого урока с изучением творчества Леси Украинки



Легенда украинской литературы – Леся Украинка / Фото из сети

Звездный бэби-бум

Похоже, знаменитости на карантине не теряли времени :) А если серьезно, то звезды активно начали сообщать о своих родах или же о том, что они скоро станут родителями. Только за последнюю неделю о пополнении в семье сообщили 4 знаменитости, а о том, что находятся в состоянии ожидания малышей – еще 2 звезды.

Звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур родила сына Августа. Отцом ребенка стал певец Тейлор Голдсмит.

Британская певица Палома Файт второй раз стала мамой. Она родила девочку от художника Леймана Лахчина.

Американская исполнительница Кэтрин Макфи родила сына. Мальчик стал первым ребенком для Кэтрин и шестым для 71-летнего мужа Дэвида – у него уже есть 5 дочерей, старшей из которых – 50 лет.

Андрей Джеджула и Юлия Леус тоже стали родителями для девочки, которую назвали Аделиной. У мужчины уже есть сын от первого брака с Сантой Димопулос, а у Юлии – взрослая дочь тоже от первых отношений.

По беременностям, то счастливую весть об ожидании третьего ребенка сообщил украинский ведущий Анатолий Анатолич. У него и жены Юлии есть уже две дочери.

Матерью впервые также станет британская певица Элли Голдвинг. Малыша звезда родит от арт-диллера Каспара Джоплинга.

Стоит добавить, что о поле малыша также узнали супруги Виктор Павлик и Екатерина. У пары родится сын.

А вот звездная пара "Холостяка" Макса Михайлюка и Даши Хлистун призналась, что их дочь родится уже в апреле 2021 года.