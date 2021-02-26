Итоги недели: звездный бэби-бум, болезнь принца Филиппа и секс-скандал с Депардье
В течение последней недели западные СМИ не прекращали говорить о госпитализации принца Филиппа, а также о звездах, которые объявляли о своей беременности и родах. Об этом и других главных событиях недели читайте в материале Showbiz 24.
Источник:24 канал
Итоги Showbiz 24
Госпитализация принца Филиппа
99-летний муж британской королевы Елизаветы II еще на прошлой неделе, 17 февраля, был госпитализирован из-за "плохого самочувствия". Сначала врачи планировали наблюдать за его состоянием здоровья несколько дней, но на этой неделе стало известно, что он останется в больнице минимум до следующей недели. Напугало и то, что принц Чарльз – сын Филиппа – вышел от него из больницы со слезами на глазах, а принц Гарри – внук мужчины – и вовсе хотел нанять частный самолет, чтобы навестить дедушку прямо из США.
К слову Ему значительно лучше: младший сын принца Филиппа рассказал о состоянии здоровья 99-летнего отца
Как оказалось, причиной госпитализации в Букингемском дворце назвали инфекцию, но какую именно – не уточняли. По словам принца Уильяма, другого внука принца Филиппа, дедушка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Сразу после госпитализации в СМИ уточняли, что болезнь не была вызвана коронавирусом. Совсем недавно он и его жена Елизавета II первыми получили вакцину от COVID-19. Сама королева в новом интервью призналась, что чувствует себя хорошо и защищенно, и призывает всех делать прививки, чтобы быть здоровыми.
Секс-скандал с Жераром Депардье
Об одиозном актере из Франции слышали немало киноманов, ведь он известен не только ролью в знаменитом фильме "Астерикс и Обеликс", но и российским гражданством, которое он потребовал получить в 2013 году. В последние годы он "прославился" из-за секс-скандала: в 2018 году молодая актриса обратилась в полицию с обвинениями, что Депардье дважды нападал на нее в его парижской квартире во время неформальных репетиций. Актер тогда все опровергал и из-за недостаточной доказательной базы дело закрыли.
В 2020 году актриса вновь обратилась в полицию, чтобы дело пересмотрели, и после новых свидетельств в декабре, дело возобновили. Сначала на скандал отреагировал агент актера – Арно Фрилле, который отметил, что все неправда, дело подняли безосновательно, а обвинения – ничто более чем попытка нажиться на репутации Жерара.
Сам актер отреагировал на событие только 26 февраля, когда заявил, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств его злодеяний. Он также обвинил СМИ и соцсети в подогревании ситуации.
Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, вебсайтами, социальными сетями мы как бы живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ошибочные и предвзятые новости. Я все это ненавижу,
– заявил Депардье.
Мужчина твердо заявил, что 10 марта в суде сможет доказать свою невиновность. По его мнению, судья не поверит в то, что он может быть насильником.
Новые патронажи от Елизаветы II
Еще в начале 2020 года скандальные Меган Маркл и принц Гарри заявили, что хотят выйти из королевской семьи и больше не выполнять предназначенные им обязанности. Ситуация приобрела безумную огласку, учитывая пристальное внимание прессы к британским супругам, а также того, что Елизавета II предварительно не была извещена о решении внука и его жены. Следовательно, она дала паре год испытательного срока, где Меган и Гарри должны были попробовать, смогут ли жить независимо от монаршей семьи.
Почти год жизни в Канаде и США все же показал Меган и Гарри, что они строят совершенно новую жизнь, поэтому в разговоре с королевой на прошлой неделе они подтвердили, что полностью покидают королевскую семью. Королева была вынуждена забрать часть патронажей (покровительства в организациях) и передать их другим членам семьи. Следовательно, по неофициальной информации в СМИ, новые патронажи перейдут следующим лицам:
- 56-летний принц Эдвард, сын Елизаветы II, или его 56-летняя жена Софи – патрон Королевского национального театра (вместо Меган)
- Софи, графиня Уэссекская, жена принца Эндрю – патрон Ассоциации университетов Содружества (вместо Меган)
- 70-летняя принцесса Анна, дочь Елизаветы II – должность генерал-капитана королевской морской пехоты (Royal Marines) (вместо Гарри)
- 38-летний принц Уильям, наследник престола после принца Чарльза – должность воздушного коменданта Королевских ВВС (Royal Air Force Honington) (вместо Гарри)
- Принц Уильям – патрон Регбийного союза (вместо Гарри)
- Принц Уильям – патрон Футбольной лиги по регби (вместо Гарри).
Сейчас королева еще колеблется над должностями президента и вице-президента благотворительной организации The Queen's Commonwealth Trust, которые раньше занимали Гарри и Меган соответственно. Патронаж в таких организациях, как Mayhew – организация по защите животных и Smart Works – компания для оказания помощи безработным женщинам, останутся за Меган Маркл. То же касается принца Гарри: он остается патроном в Rhino Conservation Botswana – организации по охране носорогов в Ботсване; Игры непокоренных (Invictus Games) – международных спортивных соревнований в параолимпийском стиле; африканской организации Dolen Cymru и Мемориальном фонде Генри ван Штраубензеи.
Подробнее Королевский театр и регбийный союз: каких патронажей лишились принц Гарри и Меган Маркл
"День рождения" Леси Украинки
25 февраля вся Украина отмечала 150 годовщину со дня рождения легендарной украинской поэтессы, писательницы и переводчицы Леси Украинки. Ее творчеством, без преувеличений, восхищаются миллионы украинцев. Поэзии Ларисы Косач (настоящее имя поэтессы) изучают в школах, а ее творческую деятельность до сих пор исследуют ученые и биографы. Впрочем, ее литературное наследие существует не только в книгах, но и в песнях и фильмах. Кроме проникновенных цитат, исполнители и режиссеры вдохновляются образами героев Леси и изображают их уже в своих "произведениях". Вот несколько материалов, которые мы предлагаем посмотреть не только в день годовщины Леси Украинки, но и в любой момент для поиска вдохновения:
Куда поехать, чтобы узнать больше о жизни Леси Украинки
5 идей для крутого урока с изучением творчества Леси Украинки
Легенда украинской литературы – Леся Украинка / Фото из сети
Звездный бэби-бум
Похоже, знаменитости на карантине не теряли времени :) А если серьезно, то звезды активно начали сообщать о своих родах или же о том, что они скоро станут родителями. Только за последнюю неделю о пополнении в семье сообщили 4 знаменитости, а о том, что находятся в состоянии ожидания малышей – еще 2 звезды.
- Звезда фильма "Спеши любить" Мэнди Мур родила сына Августа. Отцом ребенка стал певец Тейлор Голдсмит.
- Британская певица Палома Файт второй раз стала мамой. Она родила девочку от художника Леймана Лахчина.
- Американская исполнительница Кэтрин Макфи родила сына. Мальчик стал первым ребенком для Кэтрин и шестым для 71-летнего мужа Дэвида – у него уже есть 5 дочерей, старшей из которых – 50 лет.
- Андрей Джеджула и Юлия Леус тоже стали родителями для девочки, которую назвали Аделиной. У мужчины уже есть сын от первого брака с Сантой Димопулос, а у Юлии – взрослая дочь тоже от первых отношений.
- По беременностям, то счастливую весть об ожидании третьего ребенка сообщил украинский ведущий Анатолий Анатолич. У него и жены Юлии есть уже две дочери.
- Матерью впервые также станет британская певица Элли Голдвинг. Малыша звезда родит от арт-диллера Каспара Джоплинга.
Стоит добавить, что о поле малыша также узнали супруги Виктор Павлик и Екатерина. У пары родится сын.
А вот звездная пара "Холостяка" Макса Михайлюка и Даши Хлистун призналась, что их дочь родится уже в апреле 2021 года.
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