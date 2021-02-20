Королева Великобритании Елизавета II опубликовала заявление, в котором знаменитая королевская чета Меган Маркл и принц Гарри полностью отстранились от семьи. Они потеряли свои титулы, почетные звания и патронажы. Подробнее об этом читайте далее.

Официальное заявление Букингемского дворца было обнародовано на сайте королевской семьи 19 февраля.

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Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи. После разговора с герцогом королева написала, что, отказавшись от выполнения обязанностей в королевской семье, невозможно продолжать выполнять функции и обязанности, которые приходят вместе с жизнью государственного служащего,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Кроме титулов герцогов Сассекских, королева вынуждена забрать у супругов королевские патронажи, которые она предоставила им в прошлые годы. Всего за 3 года пребывания в составе королевской семьи, например, Меган Маркл получила право быть патроном в 5 организациях, в то время как Гарри был покровителем по меньшей мере в 10-х.

Что такое патронаж? Как сообщают в Как сообщают в "Википедии" , это поддержка, поощрение, привилегия или же денежная помощь, предоставляемая персоной или организацией. Часто опеку назначают для продвижения определенных лиц или же рассматривают как вид коррупции, впрочем, в случае британской семьи, это, скорее, "дань традиции". Представители монаршей семьи могут иметь по несколько десятков патронажей, право на которые предоставляет Елизавета II.

Какие патронажи вернулись Елизавете II, чтобы передать их другим членам семьи, а какие остались у Меган и Гарри – читайте в Showbiz 24.

Патронажи Меган Маркл

Королевский национальный театр​

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года и с тех пор стали почетными гостями многих мероприятий и организаций. Они также часто отправлялись в официальные туры к своим патронажам. Первый из них у Меган Маркл был назначен через 8 месяцев после свадьбы с принцем Гарри – Елизавета II передала ей свое покровительство над Королевским национальным театром. В ее обязанности входили "укрепление связей между театром и американскими спонсорами", поскольку она выросла в США.

И хоть Меган Маркл часто посещала театр и участвовала в его развитии, Елизавета II забрала у нее этот патронаж.

Меган Маркл в Королевском национальном театре: фото листайте вправо

Ассоциация университетов Содружества​

Еще одним важным патронажем для Меган Маркл была Ассоциация университетов Содружества. Она была создана в Англии более века назад и насчитывает более 500 членов в более 50 странах Содружества. Сейчас это древнейшая в мире международная сеть университетов, которая продвигает и поддерживает представителей отрасли образования. Она также вернулась обратно в "собственность" Елизаветы II.

Меган Маркл в Лондонском университете, который входит в Ассоциацию: фото листайте вправо

The Queen's Commonwealth Trust​

Меган Маркл удостоилась чести стать вице-президентом благотворительной организации, а ее муж принц Гарри – президентом. Королева оставалась покровителем. Проект имеет целью помогать молодежным адвокатам по всем странам Содружества. Отныне Елизавете II придется назначить новых руководителей.

Принц Гарри и Меган Маркл на мероприятии при поддержке благотворительной организации: фото листайте вправо

Mayhew

Благотворительная организация Mayhew, или как ее раньше называли The Mayhew Animal Home, создана для защиты животных. Она работает над улучшением жизни собак, кошек и людей в местных общинах – как в Лондоне, так и за рубежом. Патронаж над этой организацией Елизавета II оставила.

Меган Маркл на встрече с представителями благотворительной организации: фото листайте вправо

Smart Works

Патронаж над благотворительной организацией Smart Works стал особенным и последним для Меган Маркл. Его предоставили в начале 2019 года. Цель организации – помочь женщинам, побывавшим в непростых жизненных ситуациях, найти работу. А именно – помочь найти собственный стиль для будущей работы, подсказать с выбором одежды для собеседования и предложить 5 комплектов на выбор. Также специалисты могут дать советы женщине, как правильно и удачно себя вести на собеседовании с работодателем. Патронаж над этой организацией Елизавета II тоже оставила Меган Маркл.

Меган Маркл сделала сюрприз, посетив организацию Smart Works: смотрите видео

Патронажи принца Гарри

Что касается принца Гарри, то история с его покровительством в разных организациях тянется много лет, ведь он всю жизнь прожил в стенах королевских дворцов и всегда был при Елизавете II.

В список его патронажей входят:

Dolen Cymru – организация в Лесото, Южная Африка;

– организация в Лесото, Южная Африка; Мемориальный фонд Генри ван Штраубензее (Henry van Straubenzee Memorial Fund);

(Henry van Straubenzee Memorial Fund); Игры непокоренных (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле;

(Invictus Games) – международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле; Rhino Conservation Botswana – организация по охране носорогов в Бостване;

– организация по охране носорогов в Бостване; Регбийный союз (Rugby Football Union);

(Rugby Football Union); Футбольная лига по регби (Rugby Football League);

(Rugby Football League); Royal Navy Small Ships and Diving.

Последние три патронажа бабушка принца Гарри и по совместительству королева Великобритании забрала у внука. Организации уже выразили свое сожаление по поводу таких новостей.

В частности, Елизавета II лишила принца Гарри руководящих должностей в военных организациях Royal Air Force Honington и Royal Marines.

Принц Гарри на встрече с военными: фото листайте вправо