Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова рассекретили пол будущего ребенка. У пары родится мальчик.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик обнародовали долгожданное видео, в котором рассекретили пол ребенка. Пара призналась, что это был очень волнующий момент.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова объявили пол первенца

Жена украинского певца поделилась трогательным видео. Она показала поездку с мужем в клинику, где Екатерине сделали УЗИ и передали конверт с полом первенца. Впоследствии супруги отправились домой. Перед камерой они позировали только вдвоем.

На полу стояла большая коробка с надписью "Мальчик или девочка?". Перед этим Екатерина уточнила, что она с Виктором хочет мальчика, но подозревает, что на самом деле у них родится девочка.

Однако когда Виктор Павлик поднял коробку, и в воздух взлетели голубые и синие шарики. Это означает, что у супругов родится сын. В конце ролика певец вручил любимой цветы.



У супругов родится сын / Скриншот с видео

Екатерина Репяхова призналась, что была настолько шокирована, что стояла, как вкопанная, увидев цвет шариков. "У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео. А у меня просто был шок. Я специально не обрезала концовку видео, мы еще полчаса стояли, разговаривали и осознавали", – поделилась она.

А за полчаса до открытия коробки я просто плакала. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнующий момент в моей жизни,

– призналась жена Виктора Павлика.



У супругов родится сын / Скриншот с видео

Екатерина добавила, что этот день она хотела провести только вдвоем с Виктором. А уже на следующий день девушка открыла коробку с шариками для родных.

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