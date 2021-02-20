Супруги Меган Маркл и принца Гарри официально вышли из королевской семьи весной 2020 года. 19 февраля 2021 года представители Букингемского дворца заявили, что пару лишат королевских званий и титулов. Что известно о скандале, который длился год, – читайте в материале Showbiz 24.

Вечером 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что решили сложить королевские обязанности, однако продолжат выполнять роль патронов организаций и поддерживать королеву Елизавету II. Такое заявление супругов стало началом скандала в монаршей семье, который длился год.

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Пара заявила, что стремится отделиться от королевской семьи.

Заявление герцогов стало причиной активного обсуждения в СМИ и в социальных сетях. Ажиотаж создал и тот факт, что о своем решении супруги сообщили без ведома старших членов семьи.

Реакция Елизаветы II на заявление принца Гарри и Меган Маркл

9 января 2020 года Ее Величество отреагировала на заявление внука. Она отметила, что решение Меган и Гарри находится на стадии обсуждения.

Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых нужно время,

– отмечалось в сообщении.

Также королева созвала срочное совещание с участием членов королевской семьи. Она стремилась сохранить репутацию Букингемского дворца, которая пострадала из-за скандального решения принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл.

Впоследствии стало известно, что Елизавета II разрешила семье внука жить на 2 страны, заниматься благотворительностью и быть финансово независимыми. При этом супругов лишили права использовать титулы герцогов Сассекских. Тогда королева дала Гарри и Меган год, чтобы посмотреть, выполнят ли они условия такой договоренности. После этого королевская семья должна была еще раз собраться на совещание.

Принц Гарри и Меган Маркл составили королевские обязанности

31 марта 2020 года Гарри и Меган опубликовали прощальное сообщение на личной странице в Инстаграме и закрыли ее. Накануне они совершили несколько светских выходов. Это были последние выходы супругов в статусе членов британской монаршей семьи.

Пара стремилась выйти из королевской семьи именно в этот день, поскольку в последний день марта завершается финансовый год для Букингемского дворца. Меган Маркл и принц Гарри хотели отчитаться за проделанную работу и средства, которые они потратили на благотворительные проекты. Накануне супруги переехали жить в Соединенные Штаты Америки и из-за пандемии коронавируса не смогли быть в Великобритании в этот исторический день.

Жизнь Меган Маркл и принца Гарри в США

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В январе 2021 года супруги заявили, что отказываются от использования социальных сетей.

Принц Гарри обещал семье, что прилетит в Лондон в начале лета. Тогда состоятся Дни рождения королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также установка монумента принцессе Диане. Однако планы могут измениться. В сети появилась информация о том, что Гарри уже готовит частный самолет, чтобы отправиться в Лондон. Причиной этого стала госпитализация 99-летнего принца Филиппа, который уже несколько дней находится в больнице. Если дедушке станет хуже, то Гарри немедленно улетит в Великобританию. Беременная Меган и Арчи останутся в США.

Также принц Гарри может прибыть в королевский дворец из-за решения Букингема о потере титулов и званий.

Принц Гарри и Меган Маркл избавились от патронажей

19 февраля 2021 года королева Елизавета II опубликовала заявление, которым полностью отстранила принца Гарри и его жену Меган Маркл от монаршей семьи.

Такое решение Ее Величество приняла после того, как пара отказалась возвращаться к исполнению обязанностей королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что они не будут снова действующими членами королевской семьи. После разговора с герцогом королева написала, что, отказавшись от выполнения обязанностей в королевской семье, невозможно продолжать выполнять функции и обязанности, которые приходят вместе с жизнью государственного служащего,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Все почетные воинские звания и королевские патронажи Меган и Гарри будут возвращены Ее Величеству. Она распределит их между членами королевской семьи. Принц Гарри расстроен из-за решения бабушки.

Напомним, что Меган и Гарри оказались под риском потери королевских привилегий после того, как стало известно об их намерении дать интервью Опре Уинфри. В начале марта мир увидит новое интервью знаменитых супругов, которое может негативно повлиять на репутацию монаршей семьи.