Украинский телеведущий Андрей Джеджула и его жена Юлия Леус стали родителями во второй раз. У супругов родилась девочка сегодня утром, 25 февраля. Шоумен поделился первыми фото с крохой.

Известный украинский телеведущий Андрей Джеджула во второй раз стал отцом. У него и жены Юлии Леус родилась девочка, которую назвали Аделина.

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Андрей Джеджула во второй раз стал отцом

Дочь украинского шоумена родилась сегодня утром, 25 февраля. Несмотря на напряженные отношения с женой, Андрей Джеджула находился на родах Юлии Леус. Он назвал время рождения, вес и рост девочки.

Сегодня рано утром, в 6:48 я во второй раз стал папой! Вес: 3 килограмма 840 грамм, рост 55 сантиметров! Добро пожаловать, наша малышка Адель! Почувствовал все – от первой схватки моей жене и первого вздоха моей дочери! Валимся с ног!

– написал Андрей Джеджула.

Также телеведущий поделился чувственными фото из роддома. На фотографиях Юлия Леус лежала на больничной койке и держала на груди Аделину. Андрей Джеджула обнял жену и позировал рядом.



Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой / Фото с инстаграма



Андрей Джеджула во второй раз стал отцом / Фото с инстаграма

Жена шоумена на своей странице в инстаграме также поделилась фото с новорожденным. Она подписала его: "25.02.2021. Аделина! Это любовь".

Заметим, Андрей Джеджула и Юлия Леус имеют детей от предыдущих отношений. Поэтому Аделина стала для них первым совместным ребенком.

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