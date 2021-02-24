Елизавета II нашла патронов в организациях вместо Меган и Гарри, – СМИ
Британская королева Елизавета II традиционно в начале года отдает на покровительство организации членам королевской семьи. В связи со сложением обязанностей Меган Маркл и принца Гарри, их места стали вакантными.
Источник:Mirror
Неделей ранее Меган Маркл и принц Гарри после года испытательного срока не в составе королевской семьи еще раз подтвердили, что не хотят возвращаться к жизни в Британии и быть представителями монархии. Следовательно, Елизавете II пришлось забрать у них часть королевских привилегий.
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Елизавета II нашла замену Меган Маркл и принцу Гарри
О своем официальном выборе королева объявит в ближайшие дни, но в СМИ уже стало известно, кого избрала Ее Величество на места патронов вместо Меган и Гарри.
- Патрон Королевского национального театра (вместо Меган) – 56-летний принц Эдвард, сын Елизаветы II, или его 56-летняя жена Софи.
- Патрон Ассоциации университетов Содружества (вместо Меган) – Софи, графиня Уэссекская, жена принца Эндрю.
- Должность генерал-капитана королевской морской пехоты (Royal Marines) (вместо Гарри) – 70-летняя принцесса Анна, дочь Елизаветы II.
- Должность воздушного коменданта Королевских ВВС (Royal Air Force Honington) (вместо Гарри) – 38-летний принц Уильям, наследник престола после принца Чарльза.
- Патрон регбийного союза (вместо Гарри) – принц Уильям.
- Патрон из футбольной лиги по регби (вместо Гарри) – принц Уильям.
Сейчас королева еще колеблется и размышляет над должностями президента и вице-президента благотворительной организации The Queen's Commonwealth Trust.
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