Известная британская актриса и певица Палома Фейт стала мамой во второй раз. У 39-летней звезды родилась девочка. Певица охотно поделилась с поклонниками первыми фото дочери.

Успешная британская певица и актриса, известная по роли в телесериале "Пенниворт", снова стала мамой. У Паломы Фейт и ее гражданского мужа, французского художника Леймана Лахчина родилась вторая девочка.

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Палома Фейт родила дочь

Радостным сообщением звезда поделилась на своей странице. Палома Фейт рассказала, что у нее было запланированное кесарево сечение позавчера, 20 февраля. Также певица пожаловалась на сильную боль, из-за которой не спала прошлой ночью. Однако заметила, что это стоит знакомства с ребенком.

"Я чувствую сильную боль и не спала прошлой ночью, но это того стоит, чтобы увидеть и познакомиться с новым маленьким херувимом, который лежит передо мной. Прошло около 30 часов, а я уже измучена, мне больно, и моя грудь горит от маленькой пираньи, которая хочет меня убить каждые несколько часов, но я, конечно, в восторге!", – написала Палома Фейт.

Артистка добавила, что хотела бы кормить дочь из бутылочки из-за постоянной боли и трудностей. Но Палома опасается делать это, ведь первую дочь она кормила только грудью.

Также знаменитость поделилась первым трогательным кадром малыша, где показала маленькие ножки дочери. На другом фото Палома Фейт показала себя на больничной койке. Видно, что певица истощена, но очень счастлива.

Палома Фейт во второй раз стала мамой / Фото из инстаграма Паломы Фейт

Палома Фейт во второй раз стала мамой / Фото из инстаграма Паломы Фейт

Что известно о беременности Паломы Фейт

Артистка объявила о второй беременности в сентябре 2020 года.

Палома Фейт пыталась забеременеть 6 раз с помощью искусственного оплодотворения.

О своем самочувствии во время особого состояния звезда рассказывала в своем блоге. Она публиковала сообщения, которые называла "дневник беременности".