Мэнди Мур, популярная американская актриса, известная по роли в фильмах "Дневники принцессы" и "Спеши любить", впервые стала мамой. У актрисы и ее мужа, певца Тейлора Голдсмита родился сын.

О радостном событии Мэнди Мур сообщила несколько минут назад, опубликовав первое фото сына в инстаграме. Малыша назвали Августом Харрисоном Голдсмитом.

К слову Актриса Мэнди Мур снялась во вдохновляющей фотосессии за несколько недель до родов

Мэнди Мур показала первое фото сына

Звезда фильмов "Дневники принцессы" и "Спеши любить" заявила, что мальчик появился в предполагаемую дату родов, когда его так ждали. Новоиспеченная мама сфотографировала сына в голубом комбинезоне, показав крошечные ручки и черты лица.

Наш милый мальчик Август Харрисон Голдсмит. Он был пунктуальным и прибыл просто в назначенный срок, к радости родителей. Мы были готовы влюбиться разными способами, но это выходит за рамки всего, что мы могли себе представить,

– трогательно написала Мэнди Мур.

Что известно о беременности Мэнди Мур

О том, что она носит ребенка под сердцем, Мэнди Мур ранее рассказала на своей странице Instagram. Актриса опубликовала подборку черно-белых фото, на которых мило позировала со своим мужем Тэйлором Голдсмитом. На фотографиях пара нежно обнималась, а будущий отец держал руку на округлом животе Мэнди. Супруги не скрывали пол ребенка и сразу сообщили, что их первенцем станет мальчик.

Позже, 36-летняя актриса рассказала в интервью для издания Romper, что смогла забеременеть только после нескольких попыток зачатия. Мэнди Мур рассказала, что обращалась к специалисту, который сообщил ей, что у нее проблемы с маткой и у нее может быть эндометриоз. Актриса даже решилась сделать операцию, чтобы забеременеть, однако внезапно узнала, что находится в особом состоянии.