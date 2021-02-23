Британская певица Элли Голдинг ожидает появления первенца от своего мужа Каспара Джоплинга. В сентябре 2019 года 34-летняя исполнительница сыграла с ним пышную свадьбу.

Известие Элли Голдинг решила обнародовать впервые в знаменитом глянце Vogue. Сейчас артистка находится на 30 неделе беременности. Для фотосессии в глянце она сфотографировалась в своем поместье в нежных белых платьях, которые подчеркнули ее округлый живот. Фотосессия состоялась через программу Zoom руками Хантера Абрамса.

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Элли Голдинг рассказала о беременности

Чтобы не подвергать себя опасности, вместе с мужем Элли находится в городке Глостершир недалеко от Лондона. Около года она живет там, ни с кем не контактируя.

В интерью для издания женщина призналась, как узнала о беременности. В августе 2020 года она публично выступила в Музее Виктории и Альберта в рекламной виртуальной презентации своего четвертого альбома Brightest Blue. Тогда она даже не догадывалась, что носит под сердцем малыша.

Это было безумие и не входило в планы. Мысль о беременности тогда казалась нереальной. Но беременность заставила почувствовать себя человеком. У меня также появились женские изгибы, которых раньше не было. Мне это нравится. Моему мужу тоже,

– призналась певица Элли.



Певица Элли Голдинг – беременна! / Фото Vogue

Она призналась, что с мужем уже знают пол ребенка, поскольку делали УЗИ, но она никогда до этого не чувствовала, кто у нее будет – мальчик или девочка. Для нее и Каспара главное, чтобы малыш был здоровым. Элли Голдинг поделилась, что не думает о том, как пройдут роды ее, поскольку опыт каждой женщины – разный и уникальный.

"Я стараюсь гораздо больше сосредоточиться на настоящем моменте и не беспокоиться (слишком много) о будущем, потому что каждый день – все по-другому. Приятно думать о детской комнате и о том, какой у меня будет ребенок, но лично я смогла справиться с этим, будучи доброй к себе, принимая себя плохой или хорошей, и принимая это день за днем", – подытожила звезда.



Беременная Элли Голдинг / Фото Vogue

И хотя Элли Голдинг с нетерпением ожидает появления малыша, женщина уже очень хочет вернуться к работе на сцене.

Что известно о личной жизни Элли Голдинг?